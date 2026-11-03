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Los bancos cerrarán cinco días consecutivos en noviembre: cuáles serán las fechas

El calendario de noviembre de 2026 contempla varios feriados y jornadas sin atención en las sucursales bancarias.

El calendario bancario de noviembre de 2026 tendrá cinco jornadas consecutivas sin atención presencial entre el viernes 6 y el martes 10. El primer cierre será el Día del Trabajador Bancario, que se conmemora el 6 de noviembre, al que se sumarán el fin de semana, el feriado nacional del lunes 9 por la visita del papa León XIV y el feriado bancario del martes 10. Las sucursales retomarán su actividad habitual el miércoles 11, salvo disposiciones particulares.

Además, el lunes 23 de noviembre tampoco habrá atención bancaria por el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, trasladado a esa fecha. De esta manera, quienes tengan previsto realizar trámites presenciales durante el mes deberán contemplar ambos períodos de cierre y organizar sus gestiones con anticipación.

Durante los feriados, los clientes podrán continuar operando a través de los canales digitales. Las transferencias inmediatas, las consultas de saldos y movimientos, el pago de servicios y las operaciones mediante home banking y aplicaciones móviles seguirán disponibles. También se podrán realizar compras con tarjetas de débito y crédito y utilizar billeteras virtuales.

Por su parte, los cajeros automáticos permanecerán operativos para la extracción de efectivo, aunque la disponibilidad de dinero dependerá de las tareas de reposición de cada entidad. En cambio, las operaciones que requieran atención del personal bancario, como los trámites por ventanilla y determinadas gestiones sujetas a compensación, no podrán realizarse durante los días de cierre. Por eso, se recomienda anticipar esas operaciones para evitar demoras.

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