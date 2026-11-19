El mercado de alquileres en Mendoza atraviesa una nueva actualización de precios y presenta diferencias importantes entre los departamentos de la provincia. De acuerdo con el último relevamiento de Inmodata Mendoza, Luján de Cuyo se convirtió en noviembre en el departamento con los alquileres más elevados, al superar a Ciudad y Godoy Cruz. El estudio tomó como referencia departamentos de dos dormitorios con cochera declarada, sin incluir propiedades en barrios privados ni complejos con amenities. Los valores corresponden al alquiler mensual y no contemplan expensas ni gastos de ingreso.

En comparación con marzo de 2026, el precio promedio de este tipo de departamentos aumentó un 29,6% en ocho meses. Luján de Cuyo encabezó las subas, con un incremento del 45,4%, y alcanzó los $799.444 mensuales. Le siguieron Ciudad de Mendoza, con $765.593; Godoy Cruz, con $754.841; Maipú, con $697.368; Guaymallén, con $647.857; y Las Heras, con $596.667. En el caso de Luján, el valor pasó de $550.000 en marzo a casi $800.000 en noviembre.

En el Valle de Uco, los precios publicados presentan una oferta más variable según la localidad y las comodidades de cada inmueble. Un relevamiento de avisos inmobiliarios permite encontrar departamentos en Tupungato desde los $300.000, mientras que otros de dos dormitorios se ofrecen por valores de entre $425.000 y $500.000. Según Aptologia, al 17 de noviembre el precio mediano de las viviendas publicadas en ese departamento era de $450.000 mensuales, aunque el registro contempla una muestra reducida de seis propiedades. En Tunuyán, por su parte, los avisos disponibles muestran departamentos de dos habitaciones desde los $650.000 y casas de dos dormitorios desde los $750.000. También aparecen propiedades de mayor superficie y tres dormitorios con precios que alcanzan los $900.000 o $990.000 mensuales. Se trata de valores de publicación y no de un promedio representativo de todo el mercado del Valle de Uco.

Otro aspecto que condiciona la búsqueda de vivienda es la posibilidad de convivir con animales. De los 722 departamentos relevados por Inmodata en Mendoza, solamente 138 admiten mascotas, lo que representa el 19,1% de la oferta. Es decir, menos de dos de cada diez propiedades publicadas contemplan esta posibilidad. De esta manera, el precio no es el único factor que limita las alternativas para quienes buscan alquilar: la ubicación, la cantidad de ambientes, los servicios y las condiciones establecidas por los propietarios también influyen en el acceso a una vivienda.