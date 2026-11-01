Los ACV aumentan entre los adultos jóvenes: cuáles son los factores de riesgo y las señales de alerta

Durante casi 30 años, investigadores analizaron la incidencia de accidentes cerebrovasculares (ACV) en adultos de entre 20 y 54 años y encontraron un incremento significativo de los casos. El estudio, publicado en la revista científica Neurology, examinó 2.076 primeros episodios registrados entre 1993 y 2020 en cinco condados de Cincinnati y el norte de Kentucky, Estados Unidos. Si bien los resultados corresponden a esa región y no pueden trasladarse directamente a la población argentina, permiten observar una tendencia que despierta preocupación en la comunidad médica.

Las cifras muestran que la incidencia pasó de 33,9 casos cada 100.000 personas por año en 1993-1994 a 62,18 en 2020, prácticamente el doble. El aumento estuvo impulsado principalmente por los ACV isquémicos, que se producen cuando se obstruye un vaso sanguíneo que transporta sangre al cerebro. A su vez, los investigadores detectaron una mayor presencia de factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes y fibrilación auricular entre los pacientes. Aunque el análisis encontró una asociación temporal entre estas condiciones y el incremento de los episodios, no estableció una causa única.

Imagen ilustrativa.

Otro de los datos relevados fue una leve mejora en la supervivencia durante los primeros 30 días posteriores al episodio: la mortalidad descendió del 11,7% al 9,4% entre el inicio y el final del período estudiado. Sin embargo, sobrevivir a un ACV no garantiza una recuperación completa. Las secuelas pueden comprometer el movimiento, el habla, la visión, la memoria y la autonomía de quienes lo padecen. En este sentido, el neurólogo Alfredo Vega Vera advirtió que la edad no debe ser un motivo para ignorar síntomas neurológicos repentinos ni postergar una consulta médica.

Los principales signos de alerta aparecen de manera súbita e incluyen debilidad o adormecimiento de la cara, un brazo o una pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo; dificultades para hablar o comprender; alteraciones de la visión; pérdida del equilibrio y dolores de cabeza intensos sin causa conocida. Incluso si los síntomas desaparecen en pocos minutos, es necesario acudir a una guardia, ya que podrían corresponder a un ataque isquémico transitorio. La prevención también resulta fundamental: controlar la presión arterial, la glucemia y el colesterol, evitar el tabaquismo, realizar actividad física y mantener un seguimiento médico de enfermedades preexistentes son medidas que ayudan a reducir los riesgos. El ACV no es exclusivo de las personas mayores y reconocer sus señales a tiempo puede ser determinante para evitar consecuencias graves.