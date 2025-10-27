Lo que dejó la elección en Mendoza: los ganadores y perdedores que dejó la elección

Este domingo de elecciones nacionales y provinciales, la alianza La Libetad Avanza+Cambia Mendoza, que integran Alfredo Cornejo y Luis Petri, se alzó como la gran ganadora de la jornada. Los resultados obtenidos superaron incluso las expectativas dentro del propio espacio, marcando una diferencia significativa.

El candidato a senador radical, Martín Kerchner, expresó su sorpresa ante el amplio margen de la victoria. Esto significa que podrían quedarse con cuatro de las cinco bancas. La alianza que hizo el gobernador con el partido del presidente Javier Milei tuvo una importante victoria en Mendoza.

En concreto, la alianza oficialista cosechó el 53,7% de los votos logrando una abrumadora victoria en estos comicios.

En tanto, el PJ ha logrado recuperar terreno con respecto a las elecciones del 2023 quedando como segunda fuerza con el 25,4% y Emir Félix entrará como diputado nacional.

El Partido Verde con Mario Vadillo logró quedarse como tercera fuerza con el 7,8% de los votos. El Frente Libertario Demócrata alcanzó el 5,3%, el Frente de Izquierda el 3,38 y el peor resultado fue para el frente Provincias Unidas que quedó sexto.

Sin embargo, uno de los grandes perdedores de la jornada fue el sancarlino, Jorge Difonso, que sol alcanzó el 2,8% de los votos.

“Se ve una clara victoria del oficialismo y una recuperación del PJ. No ha sido bueno el resultado para nosotros”, resumió el candidato de Provincias Unidas, reconociendo el amplio triunfo de Cambia Mendoza y el repunte del peronismo.