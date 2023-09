Lo que dejó el primer debate de candidatos obligatorio de Mendoza

El domingo se realizó por primera vez el debate obligatorio, sancionado por ley, en la provincia de Mendoza. Por primera vez en toda la campaña, los cinco candidatos a la gobernación se vieron las caras en el espacio cultural Julio Le Parc.

Con un formato establecido por la Junta Electoral y modificado hasta último momento, cada postulante realizó una exposición de ideas sobre Justicia y Seguridad, Servicios Públicos, Desarrollo Económico y Educación. Mientras que el eje “institucionalidad” fue trabajo de los candidatos a vicegobernadores.

Más allá de que se trató de la primera experiencia, el debate se basó en chicanas, confrontación y pocas propuestas. Por un lado, el candidato de La Unión Mendocina, Omar de Marchi, basó su estrategia en la polarización con Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), mientras que el radical se abocó a exposiciones sin responder las acusaciones de sus adversarios.

El lujanino mantuvo un tono fuerte durante las más de dos horas de debate, señalando al “candidato de la derecha” (Cornejo) como el responsable de la cooptación de la justicia, de la inseguridad y de la mayoría de los problemas que tiene la Provincia. En su caso, el diputado nacional no titubeó en ninguno de los ejes y en la mayoría cumplió con los tiempos previstos.

Por su parte, el radical se basó en su estrategia de culpar a la macroeconomía por los problemas de Mendoza, esbozó algunos puntos a mejorar e hizo silencio sobre las fallas actuales de la administración. Por otro lado, a Cornejo se lo vio nervioso y en varias ocasiones tuvieron que apagarle el micrófono porque no cumplía con los tiempos estipulados y reglamentados.

El candidato del Partido Verde, Mario Vadillo, no paró de acusar a Cornejo y De Marchi por todos los males que atraviesa Mendoza. En un momento se transformó en una especie de Javier Milei mendocino acusando a sus rivales de ser la “casta”. Vadillo casí no deslizó propuestas si no que su discurso fue un ataque constante a quienes considera que vienen gobernando hace 8 años.

Mientras que el postulante del Frente Elegí, Omar Parisi, arrancó bastante despierto el debate, pero con el correr de los minutos su discurso se vio interrumpido por equivocaciones y los nervios le jugaban una mala pasada. Fue otro de los que atacó directamente a Cornejo y De Marchi y en el cierre se mostró emocionado al agradecer el apoyo de su familia.

Por último, el candidato del FIT, Lautaro Jiménez, fue uno de los más correctos, no se salió del discurso de la Izquierda, pero en esta ocasión fue más moderado. Incluso, su candidata a vicegobernadora, Noelia Barbeito, estuvo impedida de participar por un problema de salud, y Jiménez no manifestó malestar con la organización ni con el Gobierno por no dejarla intervenir en forma virtual.

Por su parte, el bloque de los vicegobernadores pasó sin pena ni gloria. Daniel Orozco (La Unión Mendocina) aprovechó sus minutos para denunciar la persecución política que vive de parte de Cambia Mendoza desde que se fue del frente. Mientras que el discurso de Hebe Casado (compañera de Cornejo) no tuvo mucho para destacar. Lucas Ilardo (Frente Elegí) fue sólido en su mensaje y Emanuel Fugazzotto se lució cuando acusó a Orozco de no cumplir las reglas del debate cuando el lasherino mostró la ficha limpia en su atril cuando eso estaba prohibido.