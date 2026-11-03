Lo pide el peronismo pero se podría beneficiar un intendente radical: de qué se trata el nuevo fondo

El peronismo mendocino busca instalar en la Legislatura un reclamo económico para Las Heras: la creación de un Fondo de Reparación Histórica equivalente a tres presupuestos municipales anuales, que debería financiar el Gobierno provincial y destinarse exclusivamente a obras de infraestructura y servicios.

La iniciativa, impulsada por la diputada Verónica Valverde (esposa del ex vicegobernador Carlos Ciurca, referenciado en Las Heras) y acompañada desde el Senado por Adriana Cano, comenzó a analizarse en la Comisión de Obras Públicas de Diputados. Ambas dirigentes pertenecen al Partido Justicialista y tienen inserción política en el departamento que administra el radical Francisco Lo Presti.

El planteo sostiene que Las Heras soporta importantes cargas ambientales y territoriales que afectan su desarrollo. Entre los principales problemas mencionados aparecen el funcionamiento del Centro Ecológico de Residuos del Gran Mendoza, en El Borbollón; la planta de tratamiento de líquidos cloacales Campo Espejo y la concentración de hornos ladrilleros en El Algarrobal.

Según expusieron las legisladoras, en esa zona funcionan alrededor de 400 hornos de ladrillos, una actividad que genera aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos, pero también produce impactos sobre el suelo y el entorno.

El proyecto establece que los recursos del fondo deberán destinarse a construcción de viviendas, reparación de escuelas y ampliación de redes de agua potable, cloacas, electricidad y conectividad. El monto equivaldría a tres presupuestos municipales y se actualizaría al momento de hacerse efectivo el pago. Todavía no se estableció una cifra concreta en pesos.

La iniciativa también abrió interrogantes entre los legisladores que participaron del análisis. Durante la reunión se plantearon dudas sobre cómo se calcularía el fondo, qué mecanismos de control tendría y qué organismos deberían intervenir en su ejecución. Incluso se mencionó que departamentos como Rivadavia y Tunuyán atraviesan problemáticas ambientales similares. Por eso, se propuso avanzar con un relevamiento territorial y un plan maestro antes de definir su alcance.

Detrás del reclamo también hay una construcción electoral. Adriana Cano ya anunció que quiere volver a competir por la intendencia de Las Heras, cargo al que se postuló en 2023. La senadora viene cuestionando la situación del departamento y trabaja en una propuesta política con la mirada puesta en 2027.

El proyecto todavía continúa en estudio y no tiene despacho favorable. Pero instala una discusión que el peronismo busca profundizar: qué compensación debería recibir Las Heras por las actividades e infraestructuras metropolitanas que alberga y cuánto de esa carga debe asumir la Provincia.