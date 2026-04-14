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Lo encontraron robando un galpón en Tunuyán en plena madrugada y quedó detenido

Un hombre fue detenido en Tunuyán luego de ser sorprendido robando en un galpón. La intervención policial permitió recuperar los elementos.

Un hecho de inseguridad se registró durante la madrugada de este martes en Tunuyán, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un intruso dentro de un galpón ubicado en la zona de Ruta 40 (servidumbre de paso). La denuncia activó un operativo inmediato por parte del personal policial.

Efectivos de la Policía de Mendoza se trasladaron al lugar y, con las características aportadas por el denunciante, lograron detener a un hombre de 36 años en las inmediaciones de Ruta 40 y calle Cangas (tras un rastrillaje en la zona).

Al verificar el sitio, los uniformados constataron que se había producido el robo de distintos elementos, entre ellos bolsos con hierros utilizados para columnas (material de construcción), los cuales fueron recuperados en las cercanías.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, se ordenó la detención del sospechoso, el secuestro de los objetos sustraídos y el inicio de las actuaciones correspondientes (bajo la órbita judicial).

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