Las lluvias intensas vuelven a poner bajo un intenso análisis y cuidado la capacidad del sistema cloacal que tiene Mendoza. Durante el último fin de semana, Aguas Mendocinas (AYSAM) realizó un simulacro preventivo para evaluar cómo actuar ante posibles desbordes y verificar el funcionamiento de los mecanismos de emergencia. El ejercicio permitió probar dos alternativas: una primera opción de derivación de líquidos mediante un conducto de siete kilómetros y, si esa maniobra no resulta suficiente, un segundo procedimiento que contempla el bombeo controlado de efluentes hacia el canal Pescara. El objetivo es evitar que una eventual sobrecarga de las colectoras termine provocando nuevos colapsos y derrames.

La preocupación no es nueva. Durante los últimos años, distintos sectores del Gran Mendoza registraron desbordes y problemas en sus redes, especialmente en zonas donde las cañerías presentan deterioro o trabajan cerca de su capacidad máxima. A esto se suman las conexiones irregulares de desagües pluviales al sistema cloacal, que incrementan el volumen de líquidos durante las tormentas. El plan de contingencia contempla como último recurso posibles vuelcos al canal Pescara, una alternativa que también generó cuestionamientos ambientales y judiciales. De hecho, la Justicia condicionó recientemente su utilización y ordenó al Ministerio de Salud emitir una alerta preventiva sobre la manipulación y desinfección de hortalizas que se consumen crudas.

Canal Pescara.

En paralelo, la empresa avanza con proyectos para reforzar la infraestructura y reducir la dependencia de estos operativos. Entre ellos se encuentra la segunda etapa de la colectora cloacal Colonia Segovia-Paramillo, que contempla un nuevo conducto de 13 kilómetros y una inversión superior a los $32.600 millones. La obra busca aliviar el sistema que transporta los líquidos hacia la planta depuradora y dar una respuesta estructural a los inconvenientes registrados en el norte del Gran Mendoza. Los simulacros permiten evaluar la capacidad de respuesta inmediata, pero la solución de fondo depende de la renovación y ampliación de las redes.

El desafío también alcanza al Valle de Uco, donde el crecimiento de las ciudades exige ampliar la capacidad de recolección y tratamiento de efluentes. En ese sentido, Tunuyán y Tupungato avanzan con un sistema integral de saneamiento que contempla nuevas colectoras y una infraestructura de tratamiento compartida; su primera etapa ya fue finalizada, aunque todavía resta desarrollar la siguiente fase del proyecto. En San Carlos, por su parte, AYSAM incluyó la ampliación de su establecimiento depurador dentro de su planificación de inversiones. La capacidad de las plantas, el estado de las cañerías y el crecimiento de la población son factores centrales para garantizar un servicio cloacal que pueda responder a las necesidades actuales y futuras de la provincia.