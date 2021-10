Marina Celeste es de Tunuyán y en busca de atención, debió llevar de urgencia a su hijo al Tagarelli de San Carlos.

Mediante un posteo, Marina Celeste de Tunuyán, agradeció la atención que su hijo Tiano de 5 años, recibió en el hospital de San Carlos. Según la madre, entre idas y vueltas en la atención del hospital regional, decidió viajar hasta San Carlos al ver que su hijo no mejoraba.

La mujer expresó ciertos problemas ante las consultas hechas en Tunuyán, a su criterio no había sido bien atendido y su hijo notoriamente estaba peor. Minutos más tarde llegó al Tagarelli de San Carlos y allí encontró a dos pediatras en la guardia.

“No lo dude, me fui de ahí y en 20 minutos ya estábamos en San Carlos. Y aquí viene mi agradecimiento inmenso a este Hospital. Hospital Dr. Victorino Tagarelli una guardia pediátrica específica no mezclada con el área de Covid, 2 pediatras de guardia. El amor, la empatía y el profesionalismo de la Dra. Rocio Maqueda, quien atendió a mi Tiano. Gracias!”, expresó la mamá.

“A todo el personal, desde que llegamos; los chicos de seguridad, en recepción, las enfermeras. Me emociona y me enorgullece el personal de salud que tenemos y aunque nunca hago posteos así. Me pareció muy necesario contar mi experiencia y que se sepa que San Carlos cuenta con un increíble personal de Salud, donde se trabaja con vocación, con amor, muchísimo respeto y compromiso con las personas que llegan a pedir atención.

Mi hijo tiene Bronquitis Obstructiva, no es alergia y no es Covid. Y si no era medicado su cuadro; podía seguir empeorando y generar algo más grave.

El posteo completo

Hace una semana mi Tiano empezó con tos. Lo lleve a su pediatra y lo revisó diciendo que era una simple alergia.

El martes a las 2 a.m. de la madrugada estábamos en Tunuyán, llegué de urgencia al hospital porque le costaba respirar. No me quisieron atender, me dijeron que lo hisopaban y tenía que esperar 2 horas el resultado. Como no tenía fiebre la doctora decidía si lo veía y no y decidió que NO. La enfermera ese día me volvió a decir que era alergia que esa tos no se le iba a pasar.

Día jueves, 17hs llegó de trabajar y Tiano ya con fiebre, con una tos ya peor y con dificultad para respirar 😥 Llegue una vez más a la guardia del hospital de Tunuyán. En la mesa de entrada ni si quiera lo anotaron, cuando le pregunté a la enfermera me dijo ‘sentate a esperar que ahora hay cambio de guardia’, mientras tanto mi hijo en mis brazos TOCIA,CON FIEBRE Y SE ESFORZABA PARA RESPIRAR.

Me siento, había 6 mamás con niños esperando delante mío la que había llegado primero HACIAN 2 HORAS QUE ESTABA ESPERANDO. Porque lo único que ofrecen es HISOPAR Y ESPERAR. Y cuando el hisopado da negativo solo te mandan a casa sin revisarlo ni medicarlo al menos para aliviar la urgencia.

No lo dude, me fui de ahí y en 20 min ya estábamos en SAN CARLOS. Y aquí viene mi agradecimiento inmenso a este Hospital. Hospital Dr. Victorino Tagarelli una guardia pediátrica específica no mezclada con el área de covid, 2 pediatras de guardia. El amor, la empatía y el profesionalismo de la DRA ROCIO MAQUEDA quien atendió a mi Tiano. GRACIAS 🙏

A todo el personal, desde que llegamos: los chicos de seguridad, en recepción, las enfermeras…Me emociona y me enorgullece el personal de salud que tenemos y aunque nunca hago posteos así. Me pareció muy necesario contar mi experiencia y que se sepa que SAN CARLOS cuenta con un increíble personal de Salud, donde se trabaja con vocación, con amor, muchísimo respeto y compromiso con las personas que llegan a pedir atención.

Mi hijo tiene Bronquitis Obstructiva. NO ES ALERGIA NO ES COVID. Y si no era medicado su cuadro podía seguir empeorando y generar algo más grave.

Párrafo aparte merecen mi Mamá y mi Papá❤ Los mejores abuelos del mundo tiene Tianito.

Gracias por todo❤❤ Adriana Adarme Martin Pavez.

