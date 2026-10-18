Llevaban una pistola lista para disparar y una escopeta con municiones: dos adultos y un menor terminaron detenidos en Tupungato

Tres personas fueron aprehendidas en Tupungato luego de que la Policía encontrara una pistola 9 milímetros y una escopeta dentro del automóvil en el que circulaban. El procedimiento se realizó durante la noche en la intersección de las calles Santiago Liniers y Fray Luis Beltrán.

Según el reporte policial, los efectivos patrullaban la zona cuando observaron un Chevrolet Cruze blanco con tres ocupantes en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, los pasajeros respondieron de manera evasiva y se mostraron nerviosos, por lo que los uniformados procedieron a requisar el vehículo.

Durante la inspección encontraron dos armas de fuego cuya tenencia no pudo ser justificada por los ocupantes. Con la intervención de un testigo y personal de Policía Científica, se constató que había una pistola Taurus con el cargador colocado, 12 municiones en el cargador y una en la recámara, en condiciones de ser disparada.

Además, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 16 y tres cartuchos del mismo calibre.

Dos adultos y un adolescente fueron los aprehendidos

Por disposición de la Oficina Fiscal, fueron aprehendidos el conductor del Chevrolet Cruze, de 35 años, un acompañante de 26 y un adolescente de 14 años. Los tres fueron trasladados a sede judicial y las armas quedaron secuestradas.