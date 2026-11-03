Llevaba gramos de droga, quiso fugarse de la Policía y terminó detenido en San Carlos

Durante la tarde del lunes, personal de la Policía de Mendoza llevó a cabo una intervención dentro del departamento de San Carlos. Operativo que terminó con una persona de 36 años detenida entre el carril Casas Viejas y Bernardo Quiroga.

Según informaron, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) estaba realizando maniobras preventivas, cuando vieron a un hombre, al que intentaron identificar, que empezó a fugarse hacía el interior de un finca cercana.

Los efectivos dieron la voz de alto, pero este no respondió, por lo que iniciaron la persecución a pie. Hasta que lograron detenerlo en un callejón a pocos metros, momento en el que le realizaron una requisa y le encontraron dos envoltorios.

Ante la presencia de presuntos estupefacientes tuvo que acudir al lugar personal de la Policía Contra el Narcotráfico para realizar las pruebas correspondientes. Confirmando ellos que se trataba de 4,11 gramos de marihuana y 0,65 de cocaína.