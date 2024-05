Llegó la profe de historia: por qué este 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador

Por Violeta Díaz Costa

En NDI te contamos un poco de historia sobre la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick, durante varios días de abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

Nos ubicamos a fines del siglo XIX, allí en Chicago, la “Noble Order of the Knights of Labor” (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas. En esas épocas, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas.

La protesta tuvo mucho énfasis a nivel país, ya que se generaron huelgas en todos los sectores trabajadores. ¿Qué pedían? Un trabajo digno, tanto en horario como en salario.

El día 1° de mayo, para frenar a estas huelgas, McCormick le solicitó a la policía que se involucrara y reprimieron a balazos. En todo este caos, de huelga y represión, fueron detenidos seis obreros que terminaron enjuiciados; cuatro condenados a muerte y dos con trabajos forzados de por vida.

En 1890 se realizó, en Argentina, el primer acto del Día del Trabajador convocando a más de 3.000 obreros en la ciudad de Buenos Aires que pedían jornada laboral de 8 horas; prohibición de trabajo infantil; limitaciones en el trabajo nocturno e igualdad de trabajo y de salario para el sector femenino.