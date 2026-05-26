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Llegó el frío: cómo acceder al subsidio para garrafas y ahorrar $10.000 este invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno mantiene vigente un esquema de asistencia para hogares sin acceso a gas natural.

Con la llegada del frío y el aumento del consumo energético en los hogares, muchas familias comenzaron a consultar cómo acceder al subsidio para garrafas que otorga el Estado nacional. El beneficio está destinado a personas que no cuentan con conexión a la red de gas natural y necesitan gas envasado para cocinar o calefaccionarse.

Actualmente, la ayuda funciona bajo el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al histórico Programa Hogar administrado por ANSES. El nuevo esquema contempla un reintegro de hasta $9.593 por cada garrafa de 10 kilos adquirida.

El sistema dejó atrás los depósitos mensuales automáticos y ahora opera mediante devolución directa del dinero, ya sea en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables. De esta manera, los usuarios pagan la garrafa al valor de mercado y luego reciben el reintegro correspondiente.

Para acceder al subsidio es obligatorio inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), trámite que puede realizarse de manera online a través del sitio oficial del Gobierno o mediante la aplicación Mi Argentina. También existe la posibilidad de hacer la gestión de forma presencial en oficinas de ANSES para quienes no tengan acceso digital.

Entre los principales requisitos, el Gobierno establece que los ingresos del grupo familiar no deben superar determinados límites económicos. Además, el sistema cruza datos patrimoniales y socioeconómicos para determinar quiénes pueden mantener el beneficio.

El subsidio cubre una garrafa mensual durante gran parte del año y puede ampliarse durante el invierno o en zonas frías del país, donde el consumo suele ser mayor. En provincias como Mendoza, incluidas dentro del régimen de zonas frías, también pueden otorgarse montos adicionales.

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