El ciclo lectivo 2022 se inicia este lunes 21 de febrero y concluirá el 16 de diciembre. Son en total 194 los días que los chicos estarán en el aula este año. Por su parte, trabajadores y trabajadoras de la Educación se movilizan desde las 19 en el microcentro para reclamar una mejora salarial.

El ciclo lectivo 2022 se inicia este lunes 21 de febrero y concluirá el 16 de diciembre. Son en total 194 los días que los chicos estarán en el aula este año. El receso invernal se extenderá desde el 11 hasta el 22 de julio.

El próximo lunes 21 de febrero, con presencialidad absoluta y los cuidados protocolares necesarios con motivo de la pandemia de COVID-19, la provincia de Mendoza abrirá un nuevo año escolar en todos los niveles y modalidades educativas.

Con el objeto de orientar la planificación de las actividades y acciones de las instituciones educativas, la Dirección General de Escuelas, a través de la Resolución 4182, determinó en diciembre pasado el Calendario Escolar 2022 y el cronograma de actividades del ciclo lectivo para todo el sistema educativo provincial.

El dictado de clases comenzará, como es sabido, este lunes 21 de febrero, finalizará el viernes 16 de diciembre y superará el mínimo de 180 días que se debe garantizar, según el artículo 1º de la Ley 25.864, con 194 jornadas aseguradas con los chicos en el aula. No obstante, y con 182 días de clases a lo largo de 2022, en Nivel Inicial la actividad concluirá el miércoles 7 de diciembre.

Un dato particular para este año: el Gobierno nacional estableció que el miércoles 18 de mayo sea feriado en todo el país, debido a que ese día se realizará en todo el territorio el Censo Nacional de Población y Vivienda que, por la pandemia, no se efectuó en 2020.

No obstante, el inicio de clases empiezan con los ánimos caldeados entre el gremio docente y el gobierno, debido a la última propuesta salarial del Ejecutivo provincial durante la primera reunión paritaria. El SUTE indicó que es insuficiente la actualización de los sueldos como también las condiciones laborales. El enojo derivó este sábado en un descontento general y convocatoria a una marcha para este lunes a las 19 en el microcentro mendocino. Desde el sindicato no descartaron amenaza de paro en marzo si no se mejoran las condiciones para maestros y maestras.

Receso invernal

Además, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el lunes 11 y el viernes 22 de julio, pero los estudiantes retomarán la presencialidad recién el martes 26 de ese mes, ya que el lunes 25 es feriado en nuestra provincia por la celebración del Santo Patrono Santiago.

Cabe destacar que, para el miércoles 21 de septiembre, Día del Estudiante, se fijaron Jornadas Institucionales para todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, en las instituciones que dependen de la DGE, con suspensión de clases para ese día.

Las clases no desarrolladas por razones no previstas en el Calendario Escolar deberán ser recuperadas con actividades complementarias, a fin de asegurar el mínimo de días de clases establecido para cada nivel y/o modalidad.

En consecuencia, la Dirección General de Escuelas asegura el cumplimiento de la obligatoriedad escolar en todo el territorio provincial, por medio de diversas alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajustan a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que viabilicen alcanzar resultados de calidad equivalentes en todas las situaciones territoriales y sociales.