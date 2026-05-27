Llegaron los US$1.000 millones del FMI y las reservas del Banco Central alcanzaron el nivel más alto en la era Milei

Este martes llegaron los US$1.000 millones que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron el nivel más alto desde que Javier Milei es presidente.

Con este desembolso, las reservas internacionales cerraron en US$ 47.908 millones, lo que representó una suba de US$ 1.105 millones respecto del viernes pasado. Según los números oficiales, el stock de reservas superó los US$ 46.905 millones registrados en febrero y alcanzó el valor más alto desde octubre de 2019, consolidando además un nuevo récord durante la administración libertaria.

Cabe recordar que la semana pasada el Fondo había aprobado la segunda revisión del acuerdo firmado entre la Argentina y el organismo internacional por US$ 20.000 millones en abril de 2025. En ese marco, el organismo había destacado que el Gobierno logró sostener el programa económico “a pesar de un contexto global y nacional más complejo” y valoró el avance de reformas fiscales, laborales, comerciales y monetarias impulsadas por la administración de Javier Milei.

En ese sentido, el organismo señaló que las políticas implementadas permitieron una “marcada disminución de la inflación anual”, la obtención del “primer superávit fiscal primario en años” y una mejora en la confianza del mercado. Además, remarcó los avances en desregulación económica y en la aprobación de leyes consideradas clave para consolidar un modelo “más orientado al mercado”. “La implementación del programa se ha mantenido sólida”, sostuvo el Directorio Ejecutivo.

Pese a que el organismo reconoció que hasta fines de 2025 la meta de acumulación de reservas no se había cumplido, ponderó que el gobierno de Milei había tomado medidas correctivas posteriores que permitieron recomponer reservas y fortalecer el esquema cambiario.

El Banco Central volvió a comprar dólares

En paralelo al desembolso del FMI, el Banco Central que preside Santiago Bausili volvió a intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con compras por US$ 112 millones. Con ese resultado, la autoridad monetaria acumuló 94 ruedas consecutivas con saldo comprador.

Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, el BCRA ya adquirió US$ 9.102 millones en el mercado mayorista, lo que equivale al 91% de la meta prevista para 2026.

El objetivo inicial fijado en el acuerdo con el FMI establece una acumulación de US$ 10.000 millones, aunque el monto podría ampliarse hasta US$ 17.000 millones dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez del mercado cambiario.