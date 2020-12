A las 7 llegaron las primeras dosis de la vacuna SputnikV, son 12 cajas en un camión pequeño. Dieron detalles de la modalidad de vacunación y de cuando llegarían más dosis.

Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones, desde el Vacunatorio Central habló con los medios: “Hoy es 28, quién iba a decir que el 28 de diciembre íbamos a tener vacuna. Creo que es una muy buena noticia, me parece que es el principio de ver la solución a la pandemia del 2020. Más allá de las discusiones que hay con las vacunas y la producción creo que somos afortunados con el hecho de tener la vacuna ahora acá.

“Saben que la producción de vacunas de la coronavirus a nivel a mundial es acotada, como con el resto de las vacunas. Se han hecho entregas parciales, vamos a tener otra primera entrega en los próximos días y así progresivamente para ir alcanzando a todos grupos objetivos de esta campaña nacional de vacunación.

“La vacunación va a comenzar seguramente mañana, lo va a anunciar la ministra sobre cuál será el lugar, la estrategia. Será el puntapié principal para que podamos comenzar con la distribución a nivel de todo el territorio provincial.

-Son 5500 en esta oportunidad, ¿se esperan 5500 para enero?

-Sí, es el 50%. S esperan después entregas progresivas para poder avanzar sobre los otros grupos que están contemplados en esta campaña. Vamos a abarcar al resto del personal de salud, porque en una primera etapa vamos a vacunar al personal de terapia intensiva y guardias generales. Pero progresivamente vamos a ir a incluyendo absolutamente a todo el personal de salud, se van a incorporar a las fuerzas de seguridad en sus niveles y cuando esté la aprobación de la Anmat también a los mayores de 60 años.

-¿Habrá un lugar específico para hacer la vacunación?

-En esta primera etapa que está dirigido a estos grupos tan generalizados: cuidados intensivos y guardias generales la vacunación será en cada hospital puertas adentro. Cada sanatorio de cada hospital va a asumir la vacunación de los grupos que acabo de mencionar.

“Es una vacuna voluntaria por lo tanto prevemos que ojalá que las 5 mil dosis se pongan. Ahora tenemos que ver cuánto del personal de salud está predispuesto a colocarse la vacuna. Hacer proyecciones sobre eso es improvisar. Porque hay lugares donde están muy pendientes de que llegue la vacuna y otros donde tienen más reticencia. En la medida que la vacuna desande el camino, surja la información de que es segura y eficaz hará que la población gane confianza, incluido el personal de salud.

“Nosotros cuando el Ministerio de Salud de la Nación dice que van tantas vacunas para Mendoza, lo primero que hacemos es que haya capacidad de recibirlas. Sino no tendría sentido, sobre todo por la cadena de frío tan particular que tiene esta vacuna. Nosotros estamos en condiciones de recibirla. Si bien requiere de un frío particular, porque está fuera del rango habitual que son 2 a 8°, es un frío donde están todos los freezer con vacunas… nosotros tenemos la capacidad de frío para recibir las dosis, también en los hospitales se ha hecho un gran trabajo con todos los directores para que se pueda recibir la vacuna, lo cual no es un tema menor. Nosotros nos encargamos de que llegue congelada, ellos la van a preservar congelada y la irán colocando en función de la demanda.

-¿Van a salir del Vacunatorio Central?

-Claro, como todas las vacunas. Ayer he hablado con muchos de ustedes que me preguntaban cuál es el circuito, es el habitual. Lo que cambia, que no es un tema menor, es el frío. El frío está asegurado. Nosotros almacenamos acá porque es un edificio nuevo, con grupo de electrógeno, con freezer que hace que con tantos feriados podamos asegurar que la vacuna va a estar a 18° todos estos días.

-¿Qué tiene para decir a los que dicen que se elaboró en poco tiempo y ponen en duda a la vacuna rusa?

-Escuchaba hace un tiempo qué desean, una vacuna. Que esté pronto, sí. Ahora tenemos la vacuna se hizo muy rápido. Siempre tenemos cosas para cuestionar. Punto clave: nadie va a colocar una vacuna que no sea segura y eficaz, aprendamos a dar prestigio a nuestra institución como la Anmat, que es tan prestigiosa como la FSA, como la Asociación Europea de Medicamentos. En la medida que tenga la aprobación de la Anmat que se aprobó de acuerdo a la legislación vigente, nosotros vamos a colocar a la vacuna en todo el país. Imaginen que ninguna autoridad sanitaria local aceptaría colocar una vacuna que no está autorizada. Por lo tanto, nosotros tenemos un insumo que es seguro, eficaz, que viene de un instituto de prestigio como Gamaleya… nos tiene que sobrepasar la cuestión geopolítica y celebrar que venga esta vacuna, después la Pzifer o astrazéneca o la que sea, para que seael principio del final de esta pandemia.

“La caja vine acondicionada, no hace falta que venga en un avión térmico o un camión. A la caja si se la abre se corta el frío inmediatamente. Pero adentro tiene hielo seco y platas eutécticas, que son una solución líquida que usamos habitualmente para preparar las cajas de vacunas que preservan vacunas bajo cero. Esas cajas vienen con algo que se llama datalogier, es un reloj que lo conecto a una computadora y me sale todo el historial desde que salió de Rusia hasta que llegó hoy a Mendoza. Yo veo todo el historial y chequeo que haya estado siempre con -18°. Si alguna de las dosis no estuvo a -18° se embala y remite al Ministerio de Salud de la Nación. Ese es el proceso, no es algo empírico. Está la memoria desde que salió de Rusia hasta el vacunatorio.

-La asegunda dosis tiene que ser de la misma dosis.

-La misma marca, que ahora no vamos a tener ese problema porque solo tenemos Sputnik, pero cuando vengan otras eso será clave. Sí es importante que son dos dosis separadas por lo menos por 21 días y también es importante que los adultos somos escapistas para completar el esquema de vacunación. Hay que completar el esquema para alcanzar la eficacia que hemos escuchado tanto estos tiempos en los medios. La OMS habla de que una vacuna es eficaz cuando la eficacia es superior al 50%, todas las vacunas que se usan a nivel mundial superan el 90%. Quiere decir que de cada 100 que se vacunan, 90 van a tener la protección para no tener coronavirus. Esta vacuna tiene una eficacia mayor del 90%, por eso tenemos que adherir y vacunarnos los que tengamos indicación para hacerlo.

“El tema de la inmunidad colectiva o de rebaño, esto de vacunar una cantidad de población objetivo para que el resto que no se puede vacunar quede protegido, en Sarampión es del 95%. Polio el 80%. Esta vacuna los cálculos son un 60 a 70% para tener la inmunidad de rebaño, parece bajo pero si o vemos en el contexto de una vacuna discutida y demás, que logremos tener esa cantidad es un logro y enorme desafío.

-¿En cuánto tiempo podríamos tener ese 60%?

-Eso se verá sobre la marcha, dependiendo de la vacuna. Esperamos que sea en poco tiempo, sino tendremos que seguir insistiendo, informando con los equipos de salud por lo que es voluntaria y la única forma de convencer a alguien es con información.

-¿Cuál es la importancia de vacunarse contra coronavirus?

-Los objetivos son dos: primero disminuir la mortalidad o morbilidad, o sea disminuir la cantidad de casos y las muertes. Lo segundo, disminuir el impacto socioeconómico que tiene la pandemia en todos nosotros. Son dos objetivos más que valederos para adherir a la vacuna.

-¿Cuándo se podría pensar en la vacuna para mayores de 60 años?

-Creo que en breve, porque el instituto Gamaleya abrió el ciego de la línea de investigación de mayores de 60 y demostró que es segura y eficaz. Tiene que analizar los paper la Anmat para hacer la aprobación. Ojalá que sea pronto porque es un grupo altísimo de riesgo. Habrán visto que los que más se contagiaban eran los jóvenes, pero los que mayor tasa de mortalidad y peor la pasaban eran los mayores de 60, así que cuando eso se apruebe será una muy buena noticia.