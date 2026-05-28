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Llegará o no la lluvia el finde al Valle de Uco: qué dice el pronóstico para los próximos días

El ingreso de un frente frío podría traer lluvias aisladas y un fuerte cambio de temperatura en el arranque de junio.

El otoño continúa mostrando jornadas típicas en Mendoza, con mañanas frías y tardes agradables, pero el panorama comenzará a modificarse en los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las probabilidades de lluvia aumentarán a partir del inicio de la próxima semana, especialmente entre el lunes y el miércoles, cuando ingrese un frente frío sobre la provincia.

En el Valle de Uco, el fin de semana se mantendrá mayormente estable, con cielos parcialmente nublados y temperaturas máximas cercanas a los 20°C. El domingo marcará el comienzo del cambio: se espera mayor nubosidad hacia la tarde y un descenso progresivo de la temperatura durante la noche. Las condiciones podrían desmejorar con viento del sur y posibles precipitaciones aisladas entre el lunes y el miércoles.

El lunes llegaría acompañado por aire más frío, jornadas ventosas y máximas que no superarían los 16°C en gran parte de Mendoza. De acuerdo con los reportes meteorológicos, el miércoles sería el día con más chances de lluvias aisladas, tanto en el Gran Mendoza como en sectores del Valle de Uco.

Aunque por el momento no hay alertas vigentes para la región, especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, ya que en los últimos meses Mendoza registró episodios de inestabilidad intensos y cambios bruscos de tiempo, especialmente en zonas del Valle de Uco.

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