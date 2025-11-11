Search
CIUDAD DE MENDOZA

Llegan los Seven Hockey a la Ciudad de Mendoza

Un domingo de competencia y deporte en la capital mendocina. Conocé todos los detalles para sumarte a este evento.

La Dirección de Deportes municipal de la Ciudad será sede del Torneo Seven de Hockey “Unión Hockey Mendoza”. Se realizará el domingo 16 de noviembre, de 9 a 20 horas, en la cancha del Gimnasio Municipal Nº 2.

La convocatoria es para mujeres mayores de 18 años, y participarán jugadoras de clubes y equipos independientes de la provincia. El torneo estará organizado por Mónica González y Marcelo Frías, e incluye refrigerio y premios para los tres primeros puestos.

Se estima la participación de entre 80 y 100 deportistas, conformadas en equipos de hasta 10 jugadoras. El costo de inscripción es de $10.000. Los interesados pueden comunicarse al 261-590 9769 o 261-590 9828.

Este tipo de encuentros refuerza el compromiso por promover el deporte femenino en la ciudad y ofrece una plataforma para que las jugadoras se encuentren, compitan y se desarrollen.

