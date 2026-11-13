¿Llegan las tormentas al Valle de Uco? Así estará el tiempo este fin de semana

El Valle de Uco tendrá un fin de semana con cambios en las condiciones meteorológicas. Según los pronósticos disponibles, las tormentas podrían comenzar durante la noche de este viernes 13 de noviembre y extenderse hasta la madrugada del sábado, con posibles chaparrones en distintos sectores de la región. La Agencia de Energía Mendoza (AEMSA) también anticipó inestabilidad sobre el Valle de Uco, el Gran Mendoza y el Este provincial.

Para el sábado 14 se espera un descenso de la temperatura, luego de las máximas elevadas de los últimos días. En Tunuyán se pronostica una máxima cercana a los 27 °C, mientras que en Tupungato rondaría los 25 °C. Sin embargo, podrían registrarse precipitaciones débiles hacia la tarde o la noche, especialmente en sectores del oeste provincial.

En cuanto al domingo 15, las condiciones serían más estables, con nubosidad variable y temperaturas máximas cercanas a los 29 y 30 °C en Tunuyán y Tupungato, respectivamente. La probabilidad de tormentas disminuiría durante esa jornada, aunque el pronóstico podría presentar modificaciones. Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos meteorológicos, especialmente ante la posibilidad de precipitaciones aisladas durante el cierre de la semana.