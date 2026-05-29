Llega Zoopalooza: rock, food trucks y conciencia animal

La Ciudad de Mendoza anunció la realización de la primera edición de “Zoopalooza”, un evento que reunirá rock, food trucks, emprendimientos y propuestas vinculadas al cuidado responsable de los animales.

La iniciativa busca promover la conciencia sobre el bienestar animal a través de una jornada recreativa y cultural destinada a toda la familia, incluyendo a los animales de compañía.

El festival se desarrollará el domingo 31 de mayo, desde las 12 hasta las 19, en el Parque Central, con entrada libre y gratuita.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante la jornada habrá shows musicales en vivo, paseo de emprendedores, patio gastronómico con food trucks y distintas actividades impulsadas por organizaciones proteccionistas y áreas municipales relacionadas con la salud animal.

Además, el evento contará con campañas de adopción responsable, espacios de concientización y acciones orientadas a fortalecer el vínculo entre las personas y sus mascotas.

Entre las actividades previstas se destacan:

Bandas de rock en vivo durante toda la jornada.

Food trucks con distintas propuestas gastronómicas.

Feria de emprendedores y productos para mascotas.

Campañas de adopción responsable.

Charlas y actividades de concientización sobre bienestar animal.

Espacios recreativos para disfrutar junto a perros y gatos.

Participación de organizaciones proteccionistas y rescatistas.

Desde el municipio señalaron que Zoopalooza busca instalar un espacio de encuentro que combine entretenimiento y compromiso social, promoviendo valores vinculados al respeto y la protección animal.