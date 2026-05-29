Llega Zoopalooza: rock, food trucks y conciencia animal

La Ciudad de Mendoza anunció la realización de la primera edición de “Zoopalooza”, un evento que reunirá rock, food trucks, emprendimientos y propuestas vinculadas al cuidado responsable de los animales.
La iniciativa busca promover la conciencia sobre el bienestar animal a través de una jornada recreativa y cultural destinada a toda la familia, incluyendo a los animales de compañía.
El festival se desarrollará el domingo 31 de mayo, desde las 12 hasta las 19, en el Parque Central, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada habrá shows musicales en vivo, paseo de emprendedores, patio gastronómico con food trucks y distintas actividades impulsadas por organizaciones proteccionistas y áreas municipales relacionadas con la salud animal.
Además, el evento contará con campañas de adopción responsable, espacios de concientización y acciones orientadas a fortalecer el vínculo entre las personas y sus mascotas.
Entre las actividades previstas se destacan:
- Bandas de rock en vivo durante toda la jornada.
- Food trucks con distintas propuestas gastronómicas.
- Feria de emprendedores y productos para mascotas.
- Campañas de adopción responsable.
- Charlas y actividades de concientización sobre bienestar animal.
- Espacios recreativos para disfrutar junto a perros y gatos.
- Participación de organizaciones proteccionistas y rescatistas.
Desde el municipio señalaron que Zoopalooza busca instalar un espacio de encuentro que combine entretenimiento y compromiso social, promoviendo valores vinculados al respeto y la protección animal.