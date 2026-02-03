Search
Instagram Facebook Twitter
rotary
CIUDAD DE MENDOZA

Llega una nueva Maratón Rotary solidaria en la Ciudad

La tradicional carrera combinará deporte y compromiso social a beneficio de niños y niñas con dificultades visuales.

La Ciudad de Mendoza será escenario de la 11ª edición de la Maratón Rotary, una propuesta deportiva con fuerte impronta solidaria que se desarrollará el domingo 12 de abril en el Parque General San Martín.

Organizada por el Rotary Club Mendoza Sur, la iniciativa tiene como objetivo colaborar con la salud visual de niños y niñas en edad escolar de sectores vulnerables, invitando a la comunidad a participar de una jornada que une actividad física y ayuda social.

El evento contará con dos modalidades de recorrido: un circuito recreativo de 2,6 kilómetros, pensado para disfrutar en familia, y una prueba competitiva de 10 kilómetros destinada a corredores con mayor experiencia.

La participación es arancelada y requiere inscripción previa, que ya se encuentra habilitada. Lo recaudado será destinado a acciones solidarias vinculadas a la mejora de la visión infantil.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaMaratón RotaryRotary Club Mendoza Sursalud visual

+ Noticias

cultura

Este domingo vuelven los picnics musicales a la capital de Mendoza

Por: Redacción NDI

preocupante

Un motociclista está internado de gravedad tras chocar solo en La Consulta

Por: Redacción NDI

Sorprendió a todos

Operaron de urgencia a Peter Lanzani: qué le pasó y cómo se encuentra

Por: Agustin Zamora

La marca no se mancha

La Justicia ordenó frenar el uso y registro de la marca Maradona

Por: Agustin Zamora

emocionante

Tunuyán coronó a Agustina Giacomelli Pedrosa como nueva reina departamental de la Vendimia

Por: Federico Aloi

Cotización

Calma cambiaria: el dólar oficial retrocede a su nivel más bajo en casi dos meses

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter