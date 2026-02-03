Llega una nueva Maratón Rotary solidaria en la Ciudad

La Ciudad de Mendoza será escenario de la 11ª edición de la Maratón Rotary, una propuesta deportiva con fuerte impronta solidaria que se desarrollará el domingo 12 de abril en el Parque General San Martín.

Organizada por el Rotary Club Mendoza Sur, la iniciativa tiene como objetivo colaborar con la salud visual de niños y niñas en edad escolar de sectores vulnerables, invitando a la comunidad a participar de una jornada que une actividad física y ayuda social.

El evento contará con dos modalidades de recorrido: un circuito recreativo de 2,6 kilómetros, pensado para disfrutar en familia, y una prueba competitiva de 10 kilómetros destinada a corredores con mayor experiencia.

La participación es arancelada y requiere inscripción previa, que ya se encuentra habilitada. Lo recaudado será destinado a acciones solidarias vinculadas a la mejora de la visión infantil.