Search
Instagram Facebook Twitter
Semana-Global-del-Emprendimiento-Tgto-1536x1023
espíritu emprendedor

Llega la Semana Global del Emprendimiento al Valle de Uco: cinco días para inspirarse, aprender y hacer crecer ideas

Del 10 al 14 de noviembre, Tunuyán será sede de una nueva edición de la Semana Global del Emprendimiento Regional.

El Valle de Uco se prepara para vivir una semana dedicada al espíritu emprendedor, con una agenda intensa de actividades que reunirán a innovadores, empresarios, estudiantes y referentes del sector productivo. Del 10 al 14 de noviembre, se desarrollará la Semana Global del Emprendimiento Regional 2025, una propuesta que busca reconocer y potenciar iniciativas locales, promoviendo la innovación, el empleo y el desarrollo económico de la región.

La iniciativa surge del trabajo articulado entre los municipios y Cámaras de Comercio de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, junto al Ministerio de Producción de Mendoza, el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) y el IES N° 9-015 Valle de Uco. Durante cinco días, habrá charlas, talleres, ferias, concursos y espacios de networking diseñados para que cada participante pueda aprender, conectar y proyectar su futuro profesional.

El lunes 10 la propuesta abrirá con la jornada “Motivación e Inspiración”, en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso de Tunuyán. Allí, emprendedores de la región como Cristian Estévez (Alto Impacto), Julia Katz (GeaBio Cosmética), Samanta Fernández (Corazón Contento), Micaela Díaz (Pastas Viso) y Muriel González (Hiedra) compartirán sus historias de esfuerzo, crecimiento y aprendizaje en una charla titulada “Historias que inspiran”.

El martes 11, también en el Centro de Congresos, se llevará a cabo la jornada de Formación y Capacitación, con mesas rotativas cada 15 minutos sobre autoconocimiento, oratoria, finanzas, marketing, ventas, redes sociales e identidad visual. Además, la incubadora virtual EMBARCA brindará la actividad “Conectá, Cooperá y Construí”, un encuentro enfocado en el trabajo colaborativo y la creación de redes entre emprendedores.

El miércoles 12 será el turno de la Feria Regional de Emprendedores, en el Mercado de la Estación, donde se presentarán productos y servicios del Valle de Uco en un ambiente de música, sorteos y exposición abierta al público.

El jueves 13 llegará el esperado Concurso “Emprendedor 2025”, en el que se evaluarán proyectos en categorías como Emprendedores emergentes, Mini empresas, PyMEs y comercios, Mujer emprendedora e Innovación y triple impacto. El certamen destacará propuestas creativas, sostenibles y con valor para el desarrollo regional.

Finalmente, el viernes 14, el ciclo cerrará con un Sunset en Espacio Republic, en Colonia Las Rosas, donde se celebrará el 64° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) y se realizará la premiación de los ganadores del concurso. Los proyectos distinguidos obtendrán un stand conjunto para exponer sus productos y seguir impulsando su crecimiento.

ETIQUETAS:

TunuyánTupungatoValle de Ucosan carlosCIAT

+ Noticias

espíritu emprendedor

Llega la Semana Global del Emprendimiento al Valle de Uco: cinco días para inspirarse, aprender y hacer crecer ideas

Por: Redacción NDI

horroroso prontuario

Tenía domiciliaria por “discapacitado al 98%”, pero manejó y disparó para amenazar a un testigo clave

Por: Redacción NDI

pronóstico

Alerta en el Valle de Uco: se espera granizo y tormentas con actividad eléctrica

Por: Génesis Sandoval

tentativa de femicidio

Tunuyán: obligó a su novia a abortar con té de ruda tras golpearla brutalmente y ahora enfrenta a la Justicia

Por: Redacción NDI

camino a las urnas

Sebastián Garro sobre su candidatura: “Hay que involucrarse para volver a poner a San Carlos en el mapa”

Por: Federico Aloi

camino a las urnas

Verónica Diez, firme antes de las elecciones: “Volví a ser candidata para mejorar la vida de los vecinos”

Por: Federico Aloi
Instagram Facebook Twitter