Llega la Semana Global del Emprendimiento al Valle de Uco: cinco días para inspirarse, aprender y hacer crecer ideas

El Valle de Uco se prepara para vivir una semana dedicada al espíritu emprendedor, con una agenda intensa de actividades que reunirán a innovadores, empresarios, estudiantes y referentes del sector productivo. Del 10 al 14 de noviembre, se desarrollará la Semana Global del Emprendimiento Regional 2025, una propuesta que busca reconocer y potenciar iniciativas locales, promoviendo la innovación, el empleo y el desarrollo económico de la región.

La iniciativa surge del trabajo articulado entre los municipios y Cámaras de Comercio de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, junto al Ministerio de Producción de Mendoza, el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) y el IES N° 9-015 Valle de Uco. Durante cinco días, habrá charlas, talleres, ferias, concursos y espacios de networking diseñados para que cada participante pueda aprender, conectar y proyectar su futuro profesional.

El lunes 10 la propuesta abrirá con la jornada “Motivación e Inspiración”, en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso de Tunuyán. Allí, emprendedores de la región como Cristian Estévez (Alto Impacto), Julia Katz (GeaBio Cosmética), Samanta Fernández (Corazón Contento), Micaela Díaz (Pastas Viso) y Muriel González (Hiedra) compartirán sus historias de esfuerzo, crecimiento y aprendizaje en una charla titulada “Historias que inspiran”.

El martes 11, también en el Centro de Congresos, se llevará a cabo la jornada de Formación y Capacitación, con mesas rotativas cada 15 minutos sobre autoconocimiento, oratoria, finanzas, marketing, ventas, redes sociales e identidad visual. Además, la incubadora virtual EMBARCA brindará la actividad “Conectá, Cooperá y Construí”, un encuentro enfocado en el trabajo colaborativo y la creación de redes entre emprendedores.

El miércoles 12 será el turno de la Feria Regional de Emprendedores, en el Mercado de la Estación, donde se presentarán productos y servicios del Valle de Uco en un ambiente de música, sorteos y exposición abierta al público.

El jueves 13 llegará el esperado Concurso “Emprendedor 2025”, en el que se evaluarán proyectos en categorías como Emprendedores emergentes, Mini empresas, PyMEs y comercios, Mujer emprendedora e Innovación y triple impacto. El certamen destacará propuestas creativas, sostenibles y con valor para el desarrollo regional.

Finalmente, el viernes 14, el ciclo cerrará con un Sunset en Espacio Republic, en Colonia Las Rosas, donde se celebrará el 64° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) y se realizará la premiación de los ganadores del concurso. Los proyectos distinguidos obtendrán un stand conjunto para exponer sus productos y seguir impulsando su crecimiento.