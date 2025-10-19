Llega la Feria Educativa 2025 “Trabajos y Oficios. Institutos Privados de Capacitación Laboral”

La Feria Educativa 2025: Trabajos y Oficios, organizada por la Dirección General de Escuelas (DGE) a través de la Dirección de Educación Privada, invita a jóvenes, adultos y estudiantes a participar de una jornada dedicada a la formación y orientación laboral.

La cita será el jueves 23 de octubre, de 10 a 17 horas, en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, los asistentes podrán acceder a orientación personalizada, talleres y demostraciones en vivo de distintos oficios, pensados para conocer de cerca las prácticas profesionales y descubrir nuevas vocaciones.

Además, se ofrecerán charlas a cargo de destacados disertantes. Entre ellos, Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación, hablará sobre el futuro del trabajo; Laura Zavattieri, directora del Instituto IGA Mendoza, brindará la conferencia “Diseñá tu futuro”; Daniel Agüero, veterano de Malvinas y último timonel del ARA General Belgrano, compartirá una charla sobre resiliencia; y Marta Palomo, escritora, abordará el valor de los oficios como camino de vida.

El evento busca poner en valor la tarea de los institutos privados de capacitación laboral, destacando la importancia de la formación técnica y profesional como herramienta de desarrollo personal y de inserción en el mundo del trabajo.

La feria ofrecerá también sorteos, becas y actividades participativas para quienes asistan, consolidándose como un espacio clave para conocer oportunidades educativas y laborales en Mendoza.