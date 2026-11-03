¿Llega el viento Zonda a Mendoza? así estará el tiempo este martes

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 10 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 23 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 29 grados a lo largo de un día mayormente soleado.