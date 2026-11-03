Llega el papa León XIV a la Argentina: las recomendaciones para viajar y los controles previstos en distintos puntos del país

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, podría provocar un aumento del movimiento de personas en los pasos internacionales y distintos puntos del país, lo que podría conllevar inconvenientes en los distintos tipos de controles. Ante ese escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para quienes tengan previsto viajar, además de anunciar operativos viales e intervenciones especiales en Córdoba y Luján.

En ese contexto, desde el Gobierno nacional pidieron planificar los traslados con anticipación, verificar la documentación necesaria y consultar el estado de los pasos fronterizos antes de iniciar el recorrido. El objetivo es evitar inconvenientes durante los controles y facilitar la circulación en los días de mayor movimiento.

Qué documentación se necesita para cruzar la frontera

Desde la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior recomendaron comprobar que los documentos personales estén vigentes y que se cumplan los requisitos migratorios correspondientes.

Quienes viajen con menores de edad deberán contar con las autorizaciones y la documentación exigidas. En el caso de los automovilistas, será necesario tener la licencia de conducir, la documentación del vehículo y el seguro internacional vigentes.

También se aconseja consultar las disposiciones aduaneras y sanitarias para el ingreso de equipaje, dinero, alimentos y otros productos. Por su parte, quienes utilicen el transporte público deberán contar con el pasaje correspondiente y la documentación requerida.

Antes de salir, las autoridades recomiendan verificar en los medios oficiales qué pasos fronterizos están habilitados, sus horarios de atención y las condiciones de circulación.

Controles especiales para autos y colectivos en Córdoba

La provincia de Córdoba también tendrá un operativo especial ante la llegada de peregrinos y visitantes para las actividades papales. La Policía Caminera intensificará los controles en los 14 principales ingresos al territorio provincial y en los accesos a la ciudad capital.

Los procedimientos alcanzarán tanto a vehículos particulares como a colectivos, combis y minibuses que trasladen pasajeros.

En el caso de los automovilistas, los agentes exigirán DNI, licencia de conducir vigente, cédula de identificación del vehículo, seguro obligatorio y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. También controlarán que las patentes estén colocadas y sean visibles.

Además de la documentación, se revisarán las condiciones de seguridad de los rodados, con especial atención a las luces, los frenos y los neumáticos. Los vehículos que no cumplan con los requisitos podrán ser retirados de circulación y sus conductores no podrán continuar el viaje.

Para los servicios de transporte de pasajeros, se solicitará la habilitación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la inspección técnica correspondiente, el seguro vigente, la licencia profesional del conductor y la lista de pasajeros. También se inspeccionarán los cinturones de seguridad y las salidas de emergencia.

Visita del Papa a Luján: cortes y horarios de ingreso

Otro de los operativos especiales se desarrollará en Luján, provincia de Buenos Aires, donde León XIV celebrará una misa el miércoles 11 de noviembre.

El cronograma de circulación y acceso contempla cortes vehiculares desde el martes 10, a partir de las 12. Ese mismo día, desde las 16, se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada.

Para el miércoles 11, el ingreso peatonal a la Plaza Belgrano estará permitido únicamente con invitación entre las 00 y las 6. La celebración de la Santa Misa está prevista para el horario de 10 a 12.

Además, el martes 10, desde las 18, se realizará un festival y vigilia en el Parque San Martín, en el espacio denominado Posta del Encuentro. La propuesta incluirá presentaciones artísticas, gastronomía y servicios para los asistentes.

Ante el movimiento previsto durante la visita apostólica, las autoridades recomiendan revisar la documentación antes de viajar, consultar los canales oficiales y contemplar posibles demoras en los traslados.