Llega el domingo sin alertas por lluvia y con cielo despejado a Mendoza: cómo seguirá el tiempo

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 24 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 14 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y daría una máxima de 26 grados en una jornada mayormente nublada.

El martes la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

servicio meteorológico

