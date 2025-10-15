Llega Dionisias Rosé 2025: una propuesta para unir vino, arte y protagonismo femenino

El sábado 18 de octubre, entre las 13 y las 19 horas, se realizará en el Museo de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader una feria con mujeres como protagonistas, organizada en el marco de la campaña del Mes Rosa, que promueve la concientización y prevención del cáncer de mama.

La iniciativa, impulsada junto a la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, invita a vivir una jornada en la que se combinan arte, música y vino. El público podrá disfrutar de degustaciones de vinos rosados, espumantes, naranjos y “blanc de noir”, además de recorrer una feria de emprendimientos locales con productos artesanales y gastronómicos.

Durante el evento, los jardines de la Casa Fader (ubicada en San Martín 3651, Mayor Drummond, Mendoza) estarán abiertos al público. A partir de las 18 horas, el grupo de tango femenino Entramadas ofrecerá su show musical.

La entrada general al museo será gratuita, aunque con cupo limitado. Quienes quieran participar de las degustaciones podrán adquirir un ticket anticipado vía EntradaWeb. La actividad está reservada para mayores de 18 años e incluye un seguro de copa de $4.500, a abonarse en efectivo.

Encuentro y visibilización

Dionisias Wine Fair nació con el objetivo de visibilizar y fortalecer el rol de la mujer en la industria vitivinícola. Enólogas, sommeliers, consultoras, ingenieras agrónomas y propietarias de bodegas se reúnen cada año para celebrar su labor y fomentar una vitivinicultura más inclusiva y colaborativa.

En su quinta edición, la feria reafirma su identidad como referente del vino con mirada de género. Cabe destacar que en 2023 fue declarada de Interés Cultural por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Mendoza.

La actividad contará con la presencia de destacadas bodegas que presentarán una selecta variedad de vinos de alta calidad. Entre ellas se encuentran Mariela Ardito (vinos de autor), Finca Savina, Susana Balbo, Chandon, Brebaje Divino, Finca Musse, Solo Una Vez, Bodegas Argento y Otronia, Bodega Vistalba, Casa de Uco, Finca La Celia y la Consultora Eno, con vinos de A16 y Vignes des Andes. También formarán parte del encuentro Bodega Trapiche, Bodega Santa Julia, Bodega Kaiken y el Grupo Pernod Ricard, con sus reconocidas etiquetas Cafayate, Mumm y Vermut Ramazotti, además de Vermout Testa Matta, ofreciendo una experiencia única para los amantes del vino.