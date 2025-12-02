Llega a Santa Rosa un encuentro para capacitar periodistas y comunicadores en temas de Vendimia

Llega “Caminando Vendimia”, el encuentro de capacitación para periodistas, comunicadores, hacedores culturales y público en general sobre la Fiesta Nacional de la Vendimia. La cita es para el jueves 4 de diciembre, de 10 a 12, en el auditorio municipal de Santa Rosa, ubicado en San Martín s/n de la Villa Cabecera. La capacitación es gratuita y sin inscripción previa.

¿Qué es una Vendimia? ¿Cómo se mira una fiesta? ¿Cómo se escribe o relata sobre lo que vemos? ¿Cómo debe trabajar un comunicador sobre ese escenario? ¿Cómo se deben tomar las mejores imágenes?

Sobre todos estos temas y muchos más se hablará en este encuentro pensado especialmente para aquellos que trabajan en medios de comunicación y que tienen a la Vendimia entre sus noticias principales.

Puntos a tratar en el encuentro

Se relatará la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el proceso de conformación de una fiesta y cómo se debe lograr una mirada crítica del espectáculo. Además, se capacitará a los profesionales del micrófono para poder subirse a un escenario vendimial ya sea distrital, departamental o nacional para conducir.

Se aprovechará el evento para hablar sobre la imagen de la fiesta y la mejor manera de cómo mostrarla a través de la fotografía y el streaming.

Quiénes lo dictan

Los encuentros serán guiados por reconocidos comunicadores que tienen decenas de Vendimias como experiencia. Ellos son:

Patricia Slukich: periodista con más de treinta años de trayectoria en medios de comunicación. Una de las críticas de espectáculos más reconocidas del país.

Sergio “Coco” Gras: locutor mendocino con larguísima trayectoria en medios de comunicación y conductor de decenas de Vendimias.