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Llega a San Carlos la Campaña de Castración y Vacunación para mascotas

Este jueves 23 de abril, el Municipio de San Carlos llevará adelante una nueva jornada de castración y vacunación destinada a perros y gatos en el distrito de Pareditas. 

La actividad se desarrollará a partir de las 8:30 horas en calle Luffi. Se otorgarán 10 turnos gratuitos por orden de llegada, por lo que se recomienda a los vecinos asistir con anticipación.

Entre los requisitos y recomendaciones para llevar tu mascota de manera segura y adecuad se destacan:

  • Ayuno en la mascota.
  • Tener canil o llevar con correa.
  • No deben tener más de 7 años.

ETIQUETAS:

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