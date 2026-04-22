Llega a San Carlos la Campaña de Castración y Vacunación para mascotas

Este jueves 23 de abril, el Municipio de San Carlos llevará adelante una nueva jornada de castración y vacunación destinada a perros y gatos en el distrito de Pareditas.

La actividad se desarrollará a partir de las 8:30 horas en calle Luffi. Se otorgarán 10 turnos gratuitos por orden de llegada, por lo que se recomienda a los vecinos asistir con anticipación.

Entre los requisitos y recomendaciones para llevar tu mascota de manera segura y adecuad se destacan: