Llega a Netflix uno de los crímenes más impactantes del país

Netflix apuesta nuevamente al true crime argentino con Yiya Murano: Muerte a la hora del té, una producción que repasa uno de los casos policiales más recordados del país y que ya tiene fecha de estreno confirmada.

Dirigida por Alejandro Hartmann, la película se estrenará el 23 de abril a nivel global y se suma a la línea de documentales que la plataforma viene desarrollando sobre crímenes reales.

La historia se centra en la figura de Yiya Murano, conocida como “la envenenadora de Monserrat”, quien envenenó a tres mujeres a fines de los años 70 para ocultar una serie de estafas económicas.

El documental no solo reconstruye los hechos, sino que busca aportar nuevas perspectivas a través de testimonios inéditos. Entre ellos se destacan las voces de su hijo, Martín Murano, y de periodistas que siguieron el caso de cerca, con el objetivo de revisar lo ocurrido desde ángulos poco explorados.

Además de repasar el crimen, la producción pone el foco en el fenómeno mediático que rodeó a Murano tras recuperar la libertad en los años 90, cuando su figura pasó de la crónica policial a convertirse en un personaje habitual de la televisión.

Antes de su llegada al streaming, la película tendrá una proyección especial en el BAFICI, lo que refuerza su posicionamiento dentro del circuito audiovisual argentino.