Llaman a audiencia pública para estudiar otro aumento del pasaje de colectivo

El Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) emitió la resolución 3.760 que convoca a una Audiencia Pública para debatir la actualización de la tarifa del transporte público de pasajeros en Mendoza.

La medida busca analizar los nuevos costos operativos del servicio, atendiendo a las variables económicas que han impactado el contexto nacional y provincial tras la publicación del Decreto 189/25

Según el Artículo 1 de la resolución del EMOP, la Audiencia Pública se llevará a cabo de la siguiente forma:

Fecha y Hora: Lunes 29 de diciembre de 2025 a las 09:00 horas.

Lugar : Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc.

Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc. Dirección : Intersección de calles Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Provincia de Mendoza.

Intersección de calles Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Provincia de Mendoza. Objetivo Principal: Dar tratamiento a la actualización del costo del servicio del transporte público de pasajeros, que incluye las modalidades: Regular Urbano. Media y Larga Distancia. Bicitran.



La convocatoria surge a raíz de la solicitud de los operadores del sistema de transporte, quienes presentaron constancias que justifican la necesidad de revisar los costos actuales.

Los empresarios argumentan que las variables económicas producidas en el contexto nacional y provincial, particularmente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 189/25, han modificado la estructura de costos y hacen indispensable un ajuste en la tarifa para asegurar la sostenibilidad y calidad del servicio.

Hay que recordar que el pasado 10 de noviembre el pasaje de colectivo aumentó a 1.200 pesos. En tanto, desde el 1 de enero de 2026 tendrá otro incremento y pasará a valer 1.400 pesos.