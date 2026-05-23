Search
Instagram Facebook Twitter
Live-Music-4-scaled-e1779457289920
CULTURA

“Live Music – Captura la pasión”: la muestra fotográfica que acerca el rock mundial a Mendoza

La muestra reúne impactantes imágenes de figuras históricas del rock internacional en el ECA Eliana Molinelli.

La provincia de Mendoza continúa ampliando su agenda cultural con propuestas que combinan arte, música y experiencias inmersivas. En ese marco, la muestra fotográfica “Live Music – Captura la pasión”, de la reconocida artista visual mendocina Jimena Savelli, se consolidó como uno de los eventos culturales más destacados de la temporada, convocando a amantes del rock, la fotografía y las artes visuales.

La exposición se desarrolla en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli y presenta un recorrido visual por algunos de los escenarios más emblemáticos del rock internacional. A través de retratos en blanco y negro de alto contraste, gigantografías e instalaciones de gran escala, la propuesta busca transmitir la intensidad de los recitales en vivo desde una mirada cercana y emocional.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Entre las figuras retratadas aparecen bandas y artistas históricos como The Rolling Stones, Metallica, Iggy Pop, Radiohead, Aerosmith, Foo Fighters y Iron Maiden, entre muchos otros íconos de la música internacional.

La inauguración oficial se realizó con una importante convocatoria de público y estuvo acompañada por una intervención musical del Trío de cuerdas CL, que interpretó versiones de clásicos del rock internacional, sumando una experiencia sonora al recorrido visual de la exposición.

Según explicaron desde la organización, la muestra propone “vivir” la música más que observarla. El concepto curatorial apunta a capturar la esencia del rock en vivo a través de gestos, miradas, movimientos y expresiones extremas que transmiten la energía del escenario. Las fotografías, tomadas desde una perspectiva íntima y cercana, generan la sensación de estar frente al artista en pleno show.

ETIQUETAS:

Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelliclásicos del rockmúsicaarteagenda culturalpropuestas inmersivas

+ Noticias

CULTURA

“Live Music – Captura la pasión”: la muestra fotográfica que acerca el rock mundial a Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad vivió una multitudinaria Mateada Patriótica en la previa del 25 de Mayo

Por: Violeta Díaz Costa

salud neonatal

Mendoza se volvió lider en Argentina en detectar una enfermedad en los recién nacidos

Por: Redacción NDI

¡a disfrutar el feriado!

Cómo estará el tiempo en el Valle de Uco este próximo 25 de Mayo

Por: Génesis Sandoval

llamado a la solidaridad

Perdieron todo lo que tenían en un incendio en San Carlos y ahora piden ayuda para empezar desde cero

Por: Redacción NDI

Tragedia

Accidente fatal en Godoy Cruz: un hombre murió luego de caer con su automóvil a un canal aluvional

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter