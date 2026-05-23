“Live Music – Captura la pasión”: la muestra fotográfica que acerca el rock mundial a Mendoza

La provincia de Mendoza continúa ampliando su agenda cultural con propuestas que combinan arte, música y experiencias inmersivas. En ese marco, la muestra fotográfica “Live Music – Captura la pasión”, de la reconocida artista visual mendocina Jimena Savelli, se consolidó como uno de los eventos culturales más destacados de la temporada, convocando a amantes del rock, la fotografía y las artes visuales.

La exposición se desarrolla en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli y presenta un recorrido visual por algunos de los escenarios más emblemáticos del rock internacional. A través de retratos en blanco y negro de alto contraste, gigantografías e instalaciones de gran escala, la propuesta busca transmitir la intensidad de los recitales en vivo desde una mirada cercana y emocional.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Entre las figuras retratadas aparecen bandas y artistas históricos como The Rolling Stones, Metallica, Iggy Pop, Radiohead, Aerosmith, Foo Fighters y Iron Maiden, entre muchos otros íconos de la música internacional.

La inauguración oficial se realizó con una importante convocatoria de público y estuvo acompañada por una intervención musical del Trío de cuerdas CL, que interpretó versiones de clásicos del rock internacional, sumando una experiencia sonora al recorrido visual de la exposición.

Según explicaron desde la organización, la muestra propone “vivir” la música más que observarla. El concepto curatorial apunta a capturar la esencia del rock en vivo a través de gestos, miradas, movimientos y expresiones extremas que transmiten la energía del escenario. Las fotografías, tomadas desde una perspectiva íntima y cercana, generan la sensación de estar frente al artista en pleno show.