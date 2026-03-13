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Serrat recibió el doctorado honoris causa de la UNCuyo: valores, democracia y ultraderecha

La Universidad Nacional de Cuyo le entregó el doctorado honoris causa a Joan Manuel Serrat. El reconocido artista se refirió a varios temas, entre ellos la política y la democracia.

Joan Manuel Serrat tuvo una intensa agenda en Mendoza previo al acto principal que motivaba su visita, que era recibir el doctorado honoris causa que otorga la Universidad Nacional de Cuyo. El cantautor dejó varias definiciones en Mendoza tanto en la conferencia de prensa como al momento de recibir la distinción.

“Mis canciones son mis sentimientos pero también nacen de lo que me cuentan los otros, nacen de tener en el centro los sentidos, escuchar, ver, sentir, vivir. O sea, las canciones son lo que son pero también lo que me gustaría ser. Son mi realidad pero también mis fantasías”, fue una de las frases que dejó con respecto a su carrera.

Serrat tampoco esquivó las consultas relacionadas a la política, la democracia y la libertad. “Nadie puede vivir de espaldas a la realidad. Los artistas, antes de artistas, somos individuos que vivimos en ella, que la observamos y que ella nos nutre. Hay que aprender a escuchar y no solo las voces ni los gritos. Y hay que tomar partido hasta mancharse”, dijo.

“Les aconsejo que desconfíen de aquellos que se manifiestan apolíticos: son políticos terroríficos. Desconfíen de los neutrales, de los equidistantes, de los que se ponen de perfil cuando sopla el viento”, fue otra de las definiciones que dejó.

Con respecto al avance de la derecha, Serrat reconoció que le “da una gran tristeza, porque han fallado todos los mecanismos que no tenían que fallar. El sistema democrático no puede dar estas fisuras, pero ya se sabe, los tiranos aprovechan todas las fisuras que les ofrece la democracia para colarse; y en nuestras manos está defender las libertades democráticas. Esto es un problema que nosotros los ciudadanos debemos enfrentar”.

“La memoria del hombre es débil y la historia tiene la costumbre de repetirse. En situaciones de crisis graves vuelven las tendencias a la regresión democrática y la fascinación por formas autoritarias que aprovechan la apatía y los errores de los partidos democráticos”, advirtió antes de afirmar que “la libertad no se regala, se gana poco a poco, se defiende día a día y si no la cuidamos, la perdemos”.

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