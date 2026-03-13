(LISTA) Omar De Marchi dejó el perfil bajo y reapareció en un acto de Luján

El acto de apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo convocó no solamente a legisladores y concejales del Pro, sino también de Cambia Mendoza. Ministros, legisladores de la primera línea cornejista estuvieron presentes.

El intendente Esteban Allasino es parte de la alianza de Cambia Mendoza con la que, el pasado 22 de febrero, cosechó un importante triunfo que le permitió ubicar a dos concejales propios y los otros tres se los repartieron entre radicales y libertarios. El PJ alcanzó a manotear una banca.

Una de las caras más esperadas de ver era la de Omar De Marchi porque se ha corrido del raid mediático y de las redes sociales. Sólo lo ven los más allegados y el perfil bajísimo es lo que lo ha caracterizado en el último tiempo. El ex intendente de Luján estuvo presente, escuchó el discurso de Allasino y aplaudió.

Desde la comuna difundieron las imágenes de De Marchi sentado junto a la tropa del Pro que llegó al acto. Se los vio a Gabriel Pradines, Álvaro Martínez y Stella Huczak. No se sabe cuando volverá a levantar el perfil o romper el silencio. El dirigente, que es funcionario de Aerolíneas Argentinas, juega al misterio sobre su presente y su futuro.

El jefe comunal, por su parte, repasó las principales políticas públicas impulsadas por el municipio y reafirmó el rumbo de una gestión que busca consolidar a Luján de Cuyo como “el mejor lugar para vivir de Mendoza”, con un Estado más eficiente, cercano a los vecinos y orientado a resultados.

Allasino destacó que la comuna trabaja con metas públicas, planificación y decisiones basadas en datos, asegurando que cuando el Estado funciona con eficiencia los resultados llegan y se traducen en mejoras concretas para la vida cotidiana de las familias lujaninas.

El discurso también incluyó un repaso de obras estructurales que impactan en el desarrollo del departamento, entre ellas la concreción del Hospital Público de Luján de Cuyo, el avance de la Ruta 82, la nueva centralidad de calle Azcuénaga, el desarrollo de la Plataforma Logística sobre Ruta Nacional 7 y el crecimiento del Parque Industrial Municipal, donde actualmente invierten más de 60 empresas.