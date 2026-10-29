Lapidario informe sobre las pymes del Valle de Uco: cae la actividad, el empleo y se frena la inversión

Mientras el Valle de Uco concentra grandes inversiones, las pequeñas y medianas empresas que sostienen buena parte de su economía atraviesan un escenario de retracción, dificultades financieras y pérdida de empleo. Así lo revela el informe Clima de Inversión y Expectativas Empresariales 2026, elaborado por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), que expone las dificultades que enfrenta el entramado productivo regional.

El relevamiento, realizado entre septiembre y octubre sobre 112 empresas, 92 de ellas con presencia directa en el Valle de Uco, muestra que el deterioro de la actividad no es un fenómeno aislado: el 76% de los establecimientos sufrió una caída de ventas durante el último trimestre, frente al 71% registrado en 2025. Al mismo tiempo, el 34% redujo su plantel de trabajadores, una proporción que se mantiene respecto del año anterior.

El impacto alcanza especialmente a las empresas más pequeñas. Entre las que tienen menos de cinco empleados, el 85% registró retrocesos en su facturación. En las firmas con más de 50 trabajadores, en cambio, el porcentaje desciende al 50%. La diferencia expone la mayor vulnerabilidad de los emprendimientos de menor escala frente a un mercado que no logra recuperar dinamismo.

Inversiones paralizadas y crédito para sobrevivir

La caída de las ventas se combina con un freno a los proyectos de expansión. El 64% de las empresas consultadas tiene al menos una inversión paralizada, aunque su concreción permitiría generar alrededor de 530 puestos de trabajo directos, de los cuales unos 400 corresponderían al Valle de Uco.

Las razones principales son la incertidumbre económica, señalada por el 32% de las firmas con proyectos frenados, y la falta de crédito, mencionada por el 24%. También aparecen la falta de capital propio (15%), el costo de los insumos y las maquinarias (12%) y la insuficiencia de la demanda (9%).

El financiamiento tampoco funciona como una herramienta para crecer. El 65% de las empresas no tomó créditos durante el último año, frente al 57% de 2025. Entre quienes sí recurrieron al endeudamiento, el financiamiento destinado a cubrir costos operativos o deudas acumuladas ya supera al orientado a inversiones: 19% contra 16%. Un año atrás, la relación era inversa.

La presión también se traslada a la cadena de pagos. La mitad de las empresas registró atrasos en algún vencimiento durante el último año. Los incumplimientos alcanzaron al 37% en el pago de impuestos y al 30% en las obligaciones con proveedores, mientras que el 16% tuvo demoras con bancos.

En este contexto, las empresas recurren a estrategias defensivas para mantenerse en pie. El 67% implementó medidas como reducir costos, sostener precios resignando rentabilidad o recurrir a deuda. Sin embargo, el 62% también busca nuevos mercados, incorpora tecnología o reconvierte su actividad para intentar compensar la retracción.

Menos optimismo para 2027

Las perspectivas empresariales tampoco muestran señales claras de recuperación. Solo el 40% espera un aumento de las ventas reales de su sector durante 2027, frente al 51% registrado en 2025 y el 72% de 2024. La expectativa de crecimiento pierde terreno mientras aumentan las respuestas negativas y la incertidumbre.

El clima de inversión refleja la misma tendencia: apenas el 36% considera que es un buen momento para invertir, cuando esa proporción alcanzaba el 47% en 2025 y el 72% en 2024. En contraste, el 37% cree que no es una coyuntura favorable y el 28% no tiene una posición definida.

La situación es particularmente delicada para la cadena agroindustrial, donde solo el 26% espera un aumento de las ventas en 2027. En turismo y comercio, sectores también centrales para la economía regional, el 82% de las empresas registró una caída de ventas en el último trimestre.

A las dificultades comerciales y financieras se suma la presión de los costos. Los impuestos a la energía afectan significativamente al 63% de las firmas, mientras que las contribuciones patronales impactan en el 60%. Además, el 65% debe capacitar internamente a sus trabajadores porque no encuentra en el mercado las capacidades técnicas que necesita; apenas tres de cada diez consideran que la formación técnica local responde a las demandas de su sector.

El informe de la CIAT deja así una señal de alerta para la economía del Valle de Uco: la caída de la actividad, el deterioro de las expectativas y las inversiones que no se concretan condicionan la capacidad de las pymes para sostener el empleo y generar nuevas oportunidades.

En medio de estos contrastes, la CIAT festejará sus 65 años de vida y seguramente habrá autoridades provinciales en el evento. Carlos Dávila, presidente de la institución, remarcó la importancia de la fecha al señalar que “celebrar estos 65 años significa reconocer una historia construida entre todos, con compromiso y trabajo constante, manteniendo un arraigo profundo con el Valle de Uco y con cada una de las pymes que apuestan a diario por la región”.

