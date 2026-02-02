Elecciones: por qué no se conoce el modelo de boleta única municipal

Las elecciones municipales se celebrarán en menos de un mes. Sin embargo, no se conoce todavía el modelo de boleta única ni están todas las listas oficializadas. La interna peronista volvió a tensar una reunión sobre el diseño de la boleta única.

Parece que la batalla más sanguinaria será en San Rafael. Después de las impugnaciones que le habían hechos los frentes municipales encabezados por el PJ, a Frente Patria y a la coalición K en San Rafael, la resolución de la Junta Electoral no los dejó conformes.

Curiosamente, a la audiencia sobre el diseño de la boleta única cayeron con un planteo a la decisión unánime de la Junta Electoral que había decidido rechazar todas las oposiciones a colores y logos. Así, todo se sigue demorando porque mañana deberá definirse si se le da luz verde o no. Todo indica que no tendrá asidero el planteo.

La Junta Electoral, entre los temas a tratar, debe definir si oficializa las listas de Ahora Santarrosinos con Déborah Quiroga como candidata a edil en Santa Rosa y también el caso de Frente Patria, que lleva a Paloma Scalco como primera candidata a concejal en Luján de Cuyo. Ambas aspirantes desafiaron la ley de reelección de concejales pero el caso de Martín González, en el 2023, les habilitaría la participación.