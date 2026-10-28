El oficialismo blindó a Latorre para que no de explicaciones por la maestría de $13,6 millones que le pagó el Estado

“Quien nada debe, nada teme”. Con esa frase, el diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria) salió a cuestionar la decisión del oficialismo de impedir que la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, comparezca ante la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el financiamiento de una maestría con fondos de un fideicomiso estatal.

Los votos no alcanzaron y primó la orden política del gobernador Alfredo Cornejo y que ejecuta el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. El radicalismo se traga el sapo de la ministra odiada por todos: más de uno votó en contra de lo que realmente querría, que la sanrafaelina dejara de sentirse intocable.

“El oficialismo acaba de negar la posibilidad de que la ministra Latorre venga a dar explicaciones a la Legislatura”, escribió el legislador en sus redes sociales. Y agregó: “La oscuridad en Mendoza está saliendo a la luz y ya no se puede tapar”.

"Quien nada debe, nada teme"



El oficialismo acaba de negar la posibilidad de que la Ministra Latorre venga a dar explicaciones a la legislatura.

La oscuridad en Mendoza está saliendo a la luz y ya no se puede tapar.

Y lo saben. — Lucas ilardo (@lucasilardo) October 28, 2026

La controversia gira en torno al reintegro de $13.643.838, equivalente a unos US$10.666, que recibió Latorre por una Maestría en Economía Medioambiental dictada por la Universidad Francisco Marroquín. El dinero salió del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, financiado con aportes de empresas del sector petrolero.

Ilardo cuestiona si la utilización de esos recursos para cubrir la formación académica de una funcionaria política se ajustó a la normativa y si el procedimiento administrativo cumplió con todos los requisitos. También señaló presuntas inconsistencias en la documentación y en las autorizaciones del pago.

El diputado presentó denuncias ante la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Esta última ya inició una investigación para determinar si existieron irregularidades.

Latorre, por su parte, defendió la operación y sostuvo que el dinero no provino del presupuesto general de la Provincia, sino de un fondo con destino específico que contempla la capacitación y el fortalecimiento institucional. Aseguró que el procedimiento fue legal y transparente.

El pedido de comparecencia buscaba que la ministra respondiera sobre el marco normativo que habilitó el reintegro, las conversiones de moneda aplicadas y las garantías de que la capacitación represente un beneficio para el Estado.

Con el freno a la citación denunciado por Ilardo, la discusión suma un nuevo capítulo político. Mientras los organismos de control deberán determinar si hubo incumplimientos, la oposición reclama explicaciones públicas sobre el uso de los recursos y los criterios aplicados para financiar la formación de una integrante del gabinete provincial.