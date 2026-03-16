(LISTA) Cornejo se bajó del avión y se fue a Las Heras: ¿apuntala la gestión de Lo Presti?

El gobernador Alfredo Cornejo retomó la agenda oficial después de la gira con el presidente Javier Milei en Estados Unidos. La actividad fue en Las Heras pero sin dar aviso: se difundieron fotos y un comunicado con respecto a fondos del financiamiento para educación.

Hay algunos detalles a tener en cuenta. El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar viene firmando esos convenios con los intendentes. El más reciente fue en Guaymallén con Marcos Calvente y en febrero, reunió a varios en Tupungato.

En ninguno de los casos participó Alfredo Cornejo y el hecho de ser una actividad sin acceso a la prensa, evitó preguntas que podría incomodar al intendente Francisco Lo Presti. Así, la foto parece mostrar un respaldo importante del propio mandatario al jefe comunal de uno de los departamentos más populosos de la provincia.

Las Heras es uno de esos terruños que el radicalismo no quiere perder. Ganó con Daniel Orozco y la retuvo con Francisco Lo Presti, en una campaña política de las más judicializadas de los últimos tiempos. Con el correr de las semanas y los meses se verá si el gesto fue uno más, o habrá una seguidilla de acciones para bancar la gestión lasherina.

Aunque se intente maquillar, el trabajo de Francisco Lo Presti no termina de conformar a algunos dirigentes que habían depositado expectativas para que enderezara el barco. Más de uno se pregunta si habrá reelección, el candidato para el 2027 será otro.

Por lo pronto, Lo Presti se aseguró la presencia de Cornejo y hubo reparto de material deportivo para 11 escuelas, 8 secundarias y 3 primarias. Fotos, sonrisas y abrazos con docentes y alumnos.

“Los municipios colaboran con obras de infraestructura y mejoras del entorno escolar, como iluminación, veredas o cierres perimetrales”, dijo el ministro. En ese sentido, indicó que en la escuela visitada “se están realizando mejoras en el techo y en el sistema eléctrico”.

A su turno, el intendente de Las Heras destacó la importancia de que los recursos destinados a educación se traduzcan en acciones concretas y sostuvo que “los fondos educativos que llegan deben volver a la educación, y eso es lo que estamos haciendo”.