(LISTA) Censo de Fluidez Lectora: el Gobierno anunció las fechas clave

La Dirección General de Escuelas comunicó que durante marzo y abril se desarrollarán los primeros operativos del Censo de Fluidez y Comprensión Lectora 2026. Este operativo ha sido prioritario para la cartera que comanda Tadeo García Zalazar.

La intención de estas acciones es diagnosticar y mejorar la comprensión lectora en escuelas públicas y privadas. La evaluación comprende a estudiantes desde segundo grado de nivel Primario hasta sexto año de nivel Secundario.

A partir de este lunes y durante toda la semana, está realizándose la prueba muestral; mientras que desde el próximo miércoles 25 de marzo dará comienzo el operativo censal en toda la provincia.

El cronograma dispuesto por la Dirección General de Escuelas para realizar esta importante acción educativa durante el ciclo lectivo 2026 es el siguiente:

Primer Operativo:

-Muestra: 16 al 20 de marzo.

-Censo: 25 de marzo al 10 de abril.

Segundo Operativo:

-Muestra: 28 de septiembre al 2 de octubre.

-Censo: 5 al 16 de octubre.

Una de las aclaraciones que hace la Dirección General de Escuelas es que “la muestra de Fluidez y Comprensión Lectora es exclusiva para estudiantes de tercero y sexto grado de nivel primario y primer año de nivel secundario y se realiza en las escuelas seleccionadas”.

El operativo muestral, en el que los estudiantes son evaluados tanto en fluidez y comprensión, “sirve para ajustar recursos y acompañar con mejores acciones los resultados obtenidos, sobre todo en aquellos estudiantes que se encuentren en una situación más débil”.

El Censo de Fluidez y Comprensión Lectora 2026, está destinado a todos los estudiantes de nivel primario y secundario que conforman el sistema educativo mendocino y es organizado por los equipos directivos de cada escuela.