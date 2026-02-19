Lisandro Nieri defendió la reforma laboral y apuntó contra la oposición: “La ley actual es vetusta y nunca la cambiaron”

Este jueves, en medio del debate en la Cámara Baja por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el diputado mendocino Lisandro Nieri tomó la palabra y mostró su apoyo a la iniciativa.

Nieri, quien fue el primer mendocino en tomar la palabra, expresó que “esta reforma es una deuda pendiente que tenemos“. En ese sentido, el radical recordó que está transitando su quinto año como diputado nacional y reconoció: “Me avergüenzo de no haber avanzado en estas reformas estructurales para el país“.

Durante su intervención, Nieri lanzó duras críticas a la oposición, a quienes acusó de no haber avanzado en la modernización laboral durante sus años al frente del gobierno: “Me llama la atención porque en 40 años de democracia ellos gobernaron la mayoría de ese tiempo y no avanzaron en modificar una ley que es vetusta a todas luces“. Además, durante su crítica, el radical volvió a remarcar que la ley actual “no le sirve a los trabajadores y tampoco a los empleadores“.

Según el diputado mendocino, la reforma laboral permitirá bajar la alta litigiosidad, el empleo informal y los costos laborales. De acuerdo a los argumentos esgrimidos por Nieri, con la ley actual “la brecha entre lo que pagan (los empleadores) y lo que llega al trabajador en el bolsillo es gigante“, y sentenció que la nueva ley lo que busca es “achicar esa brecha“.

Sin embargo, pese a su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo, Nieri también dijo que “esta reforma es parcial“, y aseguró: “Espero que sea solo una primera capa de propuestas porque las reformas deben tener distintas capas. Nos hubiera gustado avanzar más, pero esta ley trabaja en los tres problemas“.

Cabe resaltar que en Diputados se lleva adelante el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la cual ya tuvo media sanción en el Senado.

Sin embargo, debido a que desde el oficialismo eliminaron el polémico artículo referido a las licencias por enfermedad, en caso de que la iniciativa prospere en Diputados, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.