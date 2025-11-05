Search
PRESUPUESTO 2026

Lisandro Nieri celebró que el Gobierno obtuviera dictamen para el Presupuesto 2026 y apuntó contra el peronismo

El Diputado nacional por Mendoza se mostró conforme porque el dictamen saliera "tal como fue el proyecto", y criticó el accionar de Unión por la Patria.

Este martes, el gobierno de Javier Milei obtuvo un primer triunfo en el Congreso al obtener dictamen sobre el Presupuesto 2026, el cual fuera presentado por el Ejecutivo el pasado 15 de septiembre.

En la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el debate terminó en empate, con 20 firmas a favor del dictamen del oficialismo, y 20 para el de Unión por la Patria (UP). Ante esta situación, tuvo que intervenir el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, quien desempató a favor de La Libertad Avanza.

Tras este resultado, quien se expresó al respecto fue el diputado nacional por Mendoza Lisandro Nieri, quien utilizó sus redes para mostrar su satisfacción.

Hoy se dio un paso importante para que tengamos presupuesto en 2026“, destacó Nieri en un posteo en “X”.

Sin embargo, Nieri fue más allá y apuntó directamente contra el peronismo: “Como corresponde, un presupuesto presentado por el oficialismo, no el disparate de apurar antes de irse uno de UP y socios“.

Sobre el cierre de su posteo, el mendocino resaltó que “el dictamen salió tal como fue el proyecto“, y cerró reconociendo que “está claro que queda mucho por hacer“.

Con este avance, el Gobierno buscará avanzar en la negociación con los gobernadores para garantizar los votos necesarios para su aprobación cuando el proyecto sea tratado en el recinto, situación que el oficialismo buscará que se produzca luego de que se renueve el Congreso.

