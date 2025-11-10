Lionel Scaloni sorprendió y citó dos nuevos jugadores: uno es un viejo conocido

Una vez que termine la acción de este fin de semana en Europa, la acción se correrá a las selecciones. Argentina disputará solamente un partido en esta ventana de la fecha FIFA, será el viernes 14 de noviembre desde las 13 horas ante Angola en Luanda, la capital de este país africano.

Para este encuentro, Lionel Scaloni sumó a Kevin Mac Allister, el lateral por derecha que se desempeña en Union Saint-Gilloise de Bélgica.

En la lista ya se habían destacado algunas presencias como las de Joaquín Panichelli, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y la ratificación de José Manuel López, ahora se suma Mac Allister, quien nunca antes había sido convocado a la Selección Argentina y ahora tendrá la oportunidad de compartir plantel con su hermano Alexis.

También hay algunas ausencias destacados, aunque no llamaron la atención porque obedecen al bienestar de la AFA con distintos clubes, como por ejemplo con Aston Villa, que pidió que no se convoque a Emiliano Martínez ya que venía de una lesión. Por otro lado, Scaloni tampoco llamó a los jugadores del fútbol argentino -Montiel, Acuña, Rivero y Paredes- con el fin de dejarlos jugar la última fecha de la temporada regular del Clausura.

Vuelve Licha Martínez, pero no jugará frente a Angola

La selección argentina ha recibido un impulso con la reincorporación de Lisandro Martínez a la concentración del equipo nacional, tras una prolongada lesión de rodilla.

El defensor del Manchester United, quien no ha jugado oficialmente desde febrero de 2025 por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, se encuentra nuevamente bajo las órdenes de Scaloni. Si bien no formó parte de la citación formal de 24 futbolistas, compartirá el momento con sus compañeros campeones del mundo y de América la preparación.