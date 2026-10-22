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Selección argentina

Lionel Scaloni seguirá frente al seleccionado hasta 2030

La AFA llegó a un acuerdo verbal con el entrenador para extender su contrato por 4 años más. Los detalles.

Lo que era un anhelo de los hinchas y una prioridad estratégica para la Asociación del Fútbol Argentino finalmente quedó sellado: Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina para darle continuidad al proceso deportivo más glorioso de las últimas décadas.

Si bien el vínculo contractual del director técnico finalizaba en diciembre de este año, las intensas gestiones entre la cúpula dirigencial de la AFA y el cuerpo técnico permitieron pulir los últimos aspectos logísticos y organizativos. Con todas las partes alineadas en la misma hoja de ruta, la firma del contrato es inminente.

El arreglo contractual ideadao para la renovación contempla un esquema denominado formato 2+2. En primer término, el vínculo se extenderá formalmente por dos años, garantizando su presencia en el banco albiceleste hasta la finalización de la Copa América 2028. Una vez concluido dicho certamen, el contrato incluirá una cláusula de renovación automática hasta la Copa del Mundo 2030, sujeta a la conformidad mutua de ambas partes.

Según pudo saberse en las últimas horas, la idea de la Casa Madre del fútbol argentino es realizar el anuncio oficial y la foto protocolar de la firma en la previa del clásico amistoso frente a Uruguay, aprovechando el marco del compromiso internacional.

Con esta decisión, el seleccionado se garantiza previsibilidad, liderazgo y proyecto a largo plazo. Lionel Scaloni, junto a su equipo de trabajo compuesto por Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, seguirá al frente de la renovación generacional del plantel con la mirada fija en mantener a la Argentina en lo más alto del mapa futbolístico internacional.

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