Lionel Scaloni probó un equipo con sorpresas para enfrentar a Venezuela

Con la mente puesta en pulir detalles de cara al Mundial 2026, la Selección argentina disputará este viernes un amistoso frente a Venezuela. Si bien son varios los meses que faltan para el debut mundialista, la realidad es que Lionel Scaloni no tendrá muchas pruebas de aquí en adelante, por lo que buscará exprimir al máximo cada partido.

Una de las grandes dudas que se había planteado era con respecto a la presencia de Emiliano Dibu Martínez. El arquero campeón del mundo arrastraba una molestia muscular -que incluso lo había marginado de algún partido con el Aston Villa-. Pese a esta afección, el golero oriundo de Mar del Plata será de la partida e irá de arranque ante la Vinotinto.

Durante las prácticas, una de las sorpresas fue el lugar que ocupó Nicolás Gozález en el equipo: el atacante del Atlético de Madrid formó parte de la línea defensiva, al colocarse en la posición de lateral izquierdo.

Además de González, el resto de la defensa estuvo conformada por Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero y Marcos Senesi, quien tendrá una gran oportunidad para mostrarse.

Foto: Prensa de AFA.

En el mediocampo, Leandro Paredes tendría un lugar en el once titular. Pese a que le propusieron quedar licenciado debido a la muerte de Miguel Ángel Russo, el volante de Boca optó por quedarse e iría de arranque acompañado de Alexis Mac Allister. La duda en la zona medular radica en quién será el tercer mediocampista: Enzo Fernández o Giovani Lo Celso.

La gran sorpresa sería la titularidad de Nico Paz. El joven futbolista surgido del Real Madrid -y de gran presente en el Como de la Serie A italiana-. La irrupción del hispano argentino entre los titulares responde a la más que posible ausencia del capitán, Lionel Messi.

Foto: Prensa de AFA.

Según trascendió, el Diez no sería de la partida debido a que el sábado tiene un compromiso por la MLS con el Inter Miami, al que tanto él como Rodrigo De Paul podrían estar afectados. “Hemos hablado con él. Todavía no hemos decidido el equipo. Son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos hoy. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso“, expresó Scaloni en referencia a la presencia de Messi.

Finalmente, el ataque de la Selección estaría conformado por la dupla Lautaro Martínez-Julián Álvarez.

De este modo, el sorpresivo once con el que ensayó la Scaloneta fue: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Argentina enfrentará a Venezuela este viernes, a partir de las 21 horas. El encuentro será televisado por TyC Sports, Telefe y DSports.