Lionel Scaloni desafectó a un jugador y ya le encontró reemplazante

Leonardo Balerdi, integrante de la Selección argentina, fue desafectado de la convocatoria debido a una lesión, siendo sustituido por Lucas Martínez Quarta.

La confirmación se realizó cerca del mediodía a través de las redes sociales de la Selección, que se prepara para enfrentar a Mauritania y Zambia en esta doble fecha FIFA, los cuales serán los últimos partidos previos al Mundial de Estados Unidos, Qatar y México 2026.

El comunicado oficial indicó: “El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”. A pesar de que Balerdi había ganado un lugar en el equipo en el último año, su ausencia podría afectar sus posibilidades de ser parte de la lista final para el Mundial 2026.

#SelecciónMayor El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta. pic.twitter.com/Lsna3fAdkJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 23, 2026

Por otro lado, Martínez Quarta tiene una gran oportunidad para destacarse en estos amistosos y así intentar convencer al director técnico Lionel Scaloni de su inclusión en la plantilla mundialista, que comenzará en solo 80 días.

Gonzalo Montiel encendió las alarmas y podría ser otra baja

Promediando los minutos finales y con el rival metiendo en su propia área al Millonario, el defensor se desplomó en el campo de juego y debió ser atendido por el cuerpo médico. “Tenía una molestia ahí en el isquio. Ahora voy a ver, pero esperemos que no sea nada”, declaró post partido, en diálogo con TNT Sports.

ATENCIÓN SELECCIÓN ARGENTINA: Cachete Montiel terminó el partido con una molestia en su aductor izquierdo… ¿Llegará bien para los amistosos ante Zambia y Mauritania en La Bombonera? pic.twitter.com/Z0AUoqnTTZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

De esta manera, Cachete tendrá que hacerse estudios y si la lesión es fuerte, el cuerpo técnico de la selección deberá analizar si seguira siendo parte de la convocatoria para los amistosos ante Zambia y Mauritania en La Bombonera.