Sorpresa total

Lionel Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026

La Pulga dio una entrevista y volvió a señalar que la edad y el físico pueden ser impedimentos para estar en el Mundial 2026.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, puso en duda su participación en el Mundial 2026 al asegurar que “verá si puede estar al cien por ciento” para definir si disputará el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

En una entrevista para el medio estadounidense NBC, el astro rosarino no solo se refirió a la próxima Copa del Mundo, certamen en el que La Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, sino que también mencionó a varios deportistas destacados en diversas disciplinas ajenas al fútbol.

“Tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección”, comenzó el ex Barcelona y Paris Saint-Germain.

Si bien en un principio la idea de poder ver a Messi con el elenco nacional en otra cita mundialista luego de la conquistada en el país árabe era algo complicado por la edad, lo cierto es que restan poco más de siete meses y no verlo sería una sorpresa total.

Al recordar aquel Mundial en el que venció a Francia en una final histórica, el actual jugador del Inter Miami señaló lo que significó para el levantar dicho trofeo. “Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina“, afirmó.

Por último, ‘La Pulga’ fue consultado por ídolos de la infancia que lo marcaron y no dudó en responder. “Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, señaló

