Lionel Messi no jugará los amistosos con la Selección: cual es la razón

Lionel Messi va a ser una baja importante para la selección Argentina en los amistosos de este mes, y es que el conjunto nacional tiene encuentros el próximo viernes 22 y martes 26 de marzo en Estados Unidos, pero el capitán no podría estar por una molestia muscular.

Todo se dio porque el rosarino disputó un partido hace algunos días contra Nashville y terminó por sufrir una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha“, según informaron desde el Inter Miami, donde tienen intenciones de que se quede a recuperar lo más pronto posible.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, dijo Gerardo Martino en conferencia de prensa tras el triunfo del día de ayer.

Por ahora se desconoce si Messi va a quedarse en Miami o acompañara al plantel como ha hecho algunas veces aunque no le toque o no pueda jugar.