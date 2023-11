Lionel Messi habló sobre el Mundial 2026 y mató la esperanza de los hinchas

Los argentinos e hinchas del deporte aún no se hacen con la idea de que Lionel Messi está cerca del retiro, algo que comienza a ser cada vez más obvio y cercano con cada partido en el banco de suplentes o problemas físicos casi habituales; algo que ya de por sí es doloroso y que se suma a que el capitán asegura que no se ve jugando el Mundial 2026.

Así fue que en una entrevista con Olé, el 10 de la albiceleste catalogó la coronación en Qatar 2022 como un final programado: “Estaba escrito, era el final de una película con final feliz. Estaba seguro que dios me iba a regalar un Mundial. No sé por qué pero lo sentía muy fuerte. El momento que eligió fue el mejor. Si tuviese que elegir el momento, no hubiese elegido otro. Que llegue casi al final es una locura. Si hubiese pasado antes, hubiese estado buenísimo también, obviamente… Pero termino mi carrera con eso“, declaró.

Al decir eso, el periodista respondió rápidamente preguntó sobre el próximo Mundial y Leo respondió: “Yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue”, comenzó. “Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene…”, sumó.

“Para cualquier jugador lo máximo es ganar un Mundial, es como cerrar todo, terminar con un Mundial y decir que gané todo en mi carrera. Es algo único, cerrarlo de esta manera y ver la alegría que le dimos a la gente. Fue un mes que el argentino disfrutó muchísimo y lo pudimos sacar un poquito de esa angustia que vive”, cerró el astro argentino.