Lionel Messi entró junto a Donald Trump en reconocimiento a Inter Miami en la Casa Blanca

Desde Washington confirmaron la reunión de Donald Trump con el equipo estadounidense para la tarde de este jueves.

El equipo de Inter Miami visitó en la tarde de este jueves la Casa Blanca donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y este encuentro generaba expectativas por saber si el argentino Lionel Messi seriá parte de la delegación.

Según supo la Agencia Noticias Argentinasel encuentro se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).

En tanto, la confirmación oficial se dio a conocer en la noche del miércoles cuando la Casa Blanca anunció su agenda de hoy y a las 16.00 (18.00 de Argentina) dice “Inter Miami” sin ningún otro detalle, por lo que trascendió que se trataría del encuentro del equipo estadounidense con Trump, pero no se dio a conocer si Messi irá al igual que sus compañeros o si serán de la partida solo los directivos, con David Beckham a la cabeza.

En caso de que Messi visite la Casa Blanca sería su primera vez porque, en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.

El jugador rosarino debe viajar a Washington porque Inter Miami juega el sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.

