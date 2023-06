El astro argentino habló con un medio de comunicación chino y dio la noticia que nadie quería aceptar. Pues Lionel Messi aseguró que el Mundial 2022 fue el último que disputaría.

El capitán de la selección argentina confirmó este martes que no será parte del Mundial 2026. Pues si nada lo hace cambiar de opinión, no jugaría el torneo que se realizará en América del Norte.

«Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial», aseguró Lionel Messi en una entrevista con Titan Sports.

Leo no paró ahí y siguió rompiendo ilusiones, pues aseguró que no aspira a ser Director Técnico en un futuro. Aunque dejó la puerta abierta porque no sabe si cambiará de opinión.

Siguiendo con esto elogió a Pep Guardiola por el título de Champions League con el Manchester City. Diciendo que tienen contacto y que es el mejor entrenador del mundo.

En la entrevista también habló un poco de su llegada a Miami y su distanciamiento con Barcelona, pero lo que quedó como principal fue que tras su quinto Mundial el astro se retira de la competición.

Messi disputó cinco Mundiales y logró llegar a dos finales, de las cuales ganó una e hizo feliz a toda una nación y a lo amantes del buen fútbol.